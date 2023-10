Conférence « Les potières de Laas, Montfort et Garos » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 3 avril 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Anne Berdoy, service régional de l’archéologie d’Occitanie, membre de l’Umr 5608 Traces Université Toulouse Jean Jaurès.

Les communes actuelles de Garos et Bouillon, d’une part, et de Laàs et Montfort, d’autre part, ont vu se développer pendant plusieurs siècles un important artisanat : la fabrication de poteries. Du Moyen-Age, jusqu’à la première moitié du 20ème siècle, nombre de familles ont vécu de cette activité. Les modalités de production et l’organisation socio-économique de ces deux centres potiers ont toutefois été radicalement différents. Après avoir présenté les enjeux de l’étude de la céramique par les archéologues, cette conférence s’attachera à raconter l’histoire des potiers et potières qui ont fourni aux Béarnais les ustensiles de terre cuite indispensables à leur quotidien..

2024-04-03 fin : 2024-04-03 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Anne Berdoy, Occitanie regional archaeology service, member of Umr 5608 Traces Université Toulouse Jean Jaurès.

For several centuries, the present-day communes of Garos and Bouillon, on the one hand, and Laàs and Montfort, on the other, saw the development of an important craft: pottery-making. From the Middle Ages to the first half of the 20th century, many families made their living from this activity. However, the production methods and socio-economic organization of these two pottery centers were radically different. After outlining the challenges faced by archaeologists studying ceramics, this talk will tell the story of the potters who provided the people of Béarn with the clay utensils they needed for their daily lives.

Anne Berdoy, Departamento de Arqueología Regional de Occitanie, miembro del Umr 5608 Traces, Universidad Jean Jaurès de Toulouse.

Los municipios actuales de Garos y Bouillon, por una parte, y Laàs y Montfort, por otra, vieron desarrollarse a lo largo de varios siglos un importante oficio artesanal: la fabricación de cerámica. Desde la Edad Media hasta la primera mitad del siglo XX, numerosas familias vivieron de esta actividad. Sin embargo, los métodos de producción y la organización socioeconómica de estos dos centros alfareros eran radicalmente diferentes. Tras presentar las cuestiones que plantea el estudio de la cerámica por los arqueólogos, esta conferencia contará la historia de los alfareros que proporcionaban a los bearneses los utensilios de barro que necesitaban para su vida cotidiana.

Anne Berdoy, regionale Abteilung für Archäologie in Okzitanien, Mitglied des Umr 5608 Traces Universität Toulouse Jean Jaurès.

In den heutigen Gemeinden Garos und Bouillon einerseits und Laàs und Montfort andererseits entwickelte sich über mehrere Jahrhunderte hinweg ein wichtiges Handwerk: die Herstellung von Töpferwaren. Vom Mittelalter bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts lebten viele Familien von dieser Tätigkeit. Die Produktionsmodalitäten und die sozioökonomische Organisation dieser beiden Töpferzentren unterschieden sich jedoch grundlegend. Nach einer Einführung in die Herausforderungen bei der Untersuchung von Keramik durch Archäologen soll in diesem Vortrag die Geschichte der Töpfer und Töpferinnen erzählt werden, die den Bearnais die für ihren Alltag unverzichtbaren Tongeräte lieferten.

