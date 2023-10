Conférence « L’aventure hydroélectrique du gave d’Aspe » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 27 mars 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Régine Péhau-Gerbet, écrivaine et historienne.

La construction du transpyrénéen est à l’origine de la mise en valeur du domaine hydroélectrique de ce territoire parcouru par le gave d’Aspe. De 1908 à 1964, l’utilisation de cette énergie produite par les chutes d’eau suscite de grands travaux d’aménagement, d’Urdos à Oloron, exécutés pour la plupart au cours du 1er tiers du 20e s, entremêlant alors acteurs et entreprises de cette odyssée ferroviaire et hydraulique.

Cette conférence vous propose de retracer les grandes étapes de cette aventure : des 1ères usines électriques de chantier au rôle joué par la 1ère Guerre mondiale, de la conception du projet à la réalisation du programme des barrages et centrales etc… Elle vous invite aussi à cheminer en compagnie des hommes qui ont œuvré à ce patrimoine hydroélectrique. Cet héritage représente un inestimable réservoir d’énergie renouvelable..

2024-03-27 20:00:00

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Régine Péhau-Gerbet, writer and historian.

The construction of the Transpyrénéen railway was the starting point for the development of hydroelectric power in this area along the Gave d’Aspe. From 1908 to 1964, the use of the energy produced by the waterfalls gave rise to major development works, from Urdos to Oloron, most of which were carried out during the first third of the 20th century, bringing together the players and companies involved in this railway and hydraulic odyssey.

This conference will retrace the major stages of this adventure: from the 1st site power plants to the role played by the 1st World War, from project design to the completion of the dam and power station program, etc… It also invites you to walk in the company of the men who have worked on this hydroelectric heritage. This heritage represents a priceless reservoir of renewable energy.

Régine Péhau-Gerbet, escritora e historiadora.

La construcción de la línea ferroviaria Transpyrénéen fue el punto de partida del desarrollo de la energía hidroeléctrica en esta zona a lo largo del Gave d’Aspe. De 1908 a 1964, el aprovechamiento de esta energía producida por los saltos de agua dio lugar a importantes obras de acondicionamiento, de Urdos a Oloron, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo durante el primer tercio del siglo XX, reuniendo a los actores y empresas implicados en esta odisea ferroviaria e hidráulica.

Esta conferencia recorrerá las grandes etapas de esta aventura, desde las primeras centrales in situ hasta el papel desempeñado por la Primera Guerra Mundial, desde la concepción del proyecto hasta la realización del programa de presas y centrales, etc. También le invita a pasear en compañía de las personas que han trabajado en este patrimonio hidroeléctrico. Este patrimonio representa una reserva inestimable de energía renovable.

Régine Péhau-Gerbet, Schriftstellerin und Historikerin.

Der Bau der Transpyrenäenbahn war der Auslöser für die Erschließung des Wasserkraftbereichs in diesem Gebiet, durch das der Gave d’Aspe fließt. Zwischen 1908 und 1964 führte die Nutzung der durch Wasserfälle erzeugten Energie zu großen Bauvorhaben von Urdos bis Oloron, die größtenteils im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts durchgeführt wurden und die Akteure und Unternehmen dieser Eisenbahn- und Wasserkraft-Odyssee miteinander verbanden.

Diese Konferenz bietet Ihnen die Möglichkeit, die wichtigsten Etappen dieses Abenteuers nachzuvollziehen: von den ersten Baustromkraftwerken bis zur Rolle, die der Erste Weltkrieg spielte, von der Projektplanung bis zur Umsetzung des Programms der Staudämme und Kraftwerke usw… Sie lädt Sie auch dazu ein, mit den Menschen zu wandern, die an diesem hydroelektrischen Erbe gearbeitet haben. Dieses Erbe stellt ein unschätzbares Reservoir an erneuerbarer Energie dar.

