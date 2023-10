Conférence « Chas-Laborde : un artisite oloronais entre Montmartre et Montparnasse au début du XXe siècle » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 20 mars 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Pierre Castillou, écrivain et sculpteur.

En 1903, à 17 ans, Charles Laborde monte à Paris où il fréquente l’académie Jullian et l’école des Beaux-arts, mais sa passion créatrice l’éloigne de l’académisme enseigné. Il préfère croquer le spectacle vivant des marchés parisiens et des grands boulevards. Pour vivre, il propose ses dessins à différents magazines qui le publient sous le pseudo Chas-Laborde. Installé à Montmartre, il côtoie les artistes de la bohème, tisse des amitiés et se fait un nom. La guerre de 14 freine ses ambitions, il s’engage au front. Les « années folles » lui offrent la reconnaissance : la mode est aux « beaux livres » richement illustrés par les plus grands dessinateurs.

Ses états d’âme et sa révolte transparaissent dans son travail : il défend les Juifs, dénoncent le colonialisme et l’exposition de 1937… Tout se dégrade quand les tanks nazis défilent dans Paris….

2024-03-20 fin : 2024-03-20 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Pierre Castillou, writer and sculptor.

In 1903, at the age of 17, Charles Laborde moved to Paris, where he attended the Académie Jullian and the École des Beaux-arts, but his creative passion drew him away from the academicism taught there. He prefers to sketch the lively spectacle of Parisian markets and boulevards. To earn a living, he submitted his drawings to various magazines, which published him under the pseudonym Chas-Laborde. Settling in Montmartre, he rubbed shoulders with bohemian artists, forging friendships and making a name for himself. The outbreak of the First World War put the brakes on his ambitions, and he enlisted at the front. The « Roaring Twenties » brought him recognition: the fashion was for « beaux livres » richly illustrated by the greatest illustrators.

His moods and his revolt were reflected in his work: he defended the Jews, denounced colonialism and the 1937 exhibition… Things went from bad to worse when Nazi tanks rolled through Paris…

Pierre Castillou, escritor y escultor.

En 1903, a la edad de 17 años, Charles Laborde se trasladó a París, donde asistió a la Academia Jullian y a la Escuela de Bellas Artes, pero su pasión creativa le alejó del academicismo que allí se enseñaba. Prefirió dibujar el animado espectáculo de los mercados y bulevares parisinos. Para ganarse la vida, envía sus dibujos a varias revistas, que le publican bajo el seudónimo de Chas-Laborde. Instalado en Montmartre, se codea con artistas bohemios, forja amistades y se hace un nombre. La guerra del 14 frenó sus ambiciones y se alistó en el frente. Los « locos años veinte » le trajeron el reconocimiento: la moda eran los « beaux livres » ricamente ilustrados por los mejores dibujantes.

Su humor y su rebeldía se reflejan en su obra: defiende a los judíos, denuncia el colonialismo, la exposición de 1937… La situación empeoró cuando los tanques nazis atravesaron París…

Pierre Castillou, Schriftsteller und Bildhauer.

1903, im Alter von 17 Jahren, zog Charles Laborde nach Paris, wo er die Académie Jullian und die École des Beaux-Arts besuchte, doch seine kreative Leidenschaft entfernte ihn vom gelehrten Akademismus. Er zog es vor, das lebendige Schauspiel auf den Pariser Märkten und den großen Boulevards zu skizzieren. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, bot er seine Zeichnungen verschiedenen Zeitschriften an, die ihn unter dem Pseudonym Chas-Laborde veröffentlichten. Auf dem Montmartre verkehrte er mit den Künstlern der Bohème, knüpfte Freundschaften und machte sich einen Namen. Der Krieg von 14 bremst seine Ambitionen und er meldet sich an die Front. Die « Goldenen Zwanziger Jahre » verschaffen ihm Anerkennung: « Schöne Bücher », die von den größten Zeichnern reich illustriert werden, sind in Mode.

Seine Gemütszustände und seine Revolte spiegeln sich in seiner Arbeit wider: Er verteidigt die Juden, prangert den Kolonialismus und die Ausstellung von 1937 an… Alles verschlechtert sich, als die Nazi-Panzer durch Paris marschieren…

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn