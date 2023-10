Conférence « Les maquis et la libération du Béarn (1942-1944) » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 13 mars 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Claude Laharie, universitaire retraité, historien béarnais. Travaux sur le Camp de Gurs et sur la 2nd Guerre Mondiale sont devenus des références.

L’histoire de la 2nd Guerre Mondiale suscite encore un grand intérêt dans le public. Mon ouvrage « Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale », participe à ce regain d’attention. Les maquis occupent sur un tel sujet une place important. Même si leur action militaire n’a pas été déterminante dans la libération du département, ils ont mené pendant l’été 1944 des combats intenses contre l’occupant et ont payé un lourd tribut à la cause éminente qu’ils défendaient : 250 tués env.

Mais qu’étaient ces maquis, avec leurs différences et leurs oppositions, qui se sont finalement retrouvés unis dans les combats ?

Tels sont, au-delà des polémiques, quelques-uns des sujets auxquels il sera tenté d’apporter quelques réponses..

2024-03-13 fin : 2024-03-13 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Claude Laharie, retired academic, historian from Béarn. His works on Camp de Gurs and the 2nd World War have become standard references.

The history of the 2nd World War still arouses great public interest. My book, « Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale » (The Lower Pyrenees in the Second World War), contributes to this renewed attention. The maquis play an important role in such a subject. Even if their military action was not decisive in the liberation of the département, they fought intensely against the occupying forces in the summer of 1944, and paid a heavy price for the eminent cause they defended: 250 people were killed.

But what were these maquis, with all their differences and oppositions, who ultimately found themselves united in the fighting?

Beyond the polemics, these are just some of the questions to which we shall attempt to provide some answers.

Claude Laharie, universitario jubilado, historiador bearnés. Sus obras sobre el campo de Gurs y la II Guerra Mundial se han convertido en obras de referencia.

La historia de la Segunda Guerra Mundial sigue suscitando gran interés entre el público. Mi libro « Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale » (Los Bajos Pirineos en la Segunda Guerra Mundial) forma parte de este renovado interés. Los maquis desempeñan un papel importante en este tema. Aunque su acción militar no fue decisiva en la liberación del departamento, durante el verano de 1944 lucharon intensamente contra las fuerzas de ocupación y pagaron un alto precio por la eminente causa que defendían: 250 personas murieron.

Pero, ¿qué eran estos maquis, con todas sus diferencias y oposiciones, que al final se encontraron unidos en la lucha?

Más allá de las polémicas, éstas son algunas de las cuestiones a las que intentaremos dar algunas respuestas.

Claude Laharie, pensionierter Akademiker, Historiker aus dem Béarn. Seine Arbeiten über das Camp de Gurs und den Zweiten Weltkrieg sind zu Referenzen geworden.

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs stößt in der Öffentlichkeit noch immer auf großes Interesse. Mein Werk « Les Basses-Pyrénées dans la Seconde Guerre mondiale » (Die Basses-Pyrénées im Zweiten Weltkrieg) trägt zu dieser neuen Aufmerksamkeit bei. Die Maquis nehmen in einem solchen Thema einen wichtigen Platz ein. Auch wenn ihre militärische Aktion nicht ausschlaggebend für die Befreiung des Departements war, führten sie im Sommer 1944 intensive Kämpfe gegen die Besatzer und zahlten einen hohen Preis für die herausragende Sache, die sie verteidigten: ca. 250 Tote.

Doch was waren diese Maquis mit ihren Unterschieden und Gegensätzen, die schließlich in den Kämpfen vereint wurden?

Dies sind einige der Themen, auf die wir versuchen werden, Antworten zu finden, jenseits aller Polemik.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn