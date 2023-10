Conférence « L’électromagnétisme au service de la radiodiffusion » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 6 mars 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Francis Delahaye, professeur en électronique, Membre et Lauréat de la Société Astronomique.

Un très grand nombre d’applications, dont les services de radiodiffusion et de télécommunications utilisent les propriétés des ondes électromagnétiques pour émettre, transmettre et recevoir des informations. La liaison hertzienne est prouvée expérimentalement par le jeune Heinrich Hertz. Ainsi commence le déploiement des radiocommunications dans le domaine militaire et civil. Tout d’abord ces transmissions vont se faire avec des procédés analogiques avec l’essor de la radiodiffusion puis de la télévision sur différentes fréquences bien régulées par différents organismes au niveau national et international. L’augmentation va croître avec les besoins de l’activité humaine. Le téléphone prend aujourd’hui l’ascendant. Quelles sont les conséquences de la propagation de toutes ces ondes sur notre vie ?.

2024-03-06 fin : 2024-03-06 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Francis Delahaye, Professor of Electronics, Member and Laureate of the Astronomical Society.

A huge number of applications, including broadcasting and telecommunications services, use the properties of electromagnetic waves to transmit and receive information. The Hertzian link is experimentally proven by the young Heinrich Hertz. Thus began the deployment of radio communications in both the military and civilian spheres. At first, these transmissions were made using analog processes, with the rise of radio broadcasting and then television on different frequencies, well regulated by various national and international bodies. As the needs of human activity grew, so did the number of transmissions. Today, the telephone is taking the lead. What are the consequences of the propagation of all these waves on our lives?

Francis Delahaye, Catedrático de Electrónica, Miembro y Laureado de la Sociedad Astronómica.

Un gran número de aplicaciones, incluidos los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, utilizan las propiedades de las ondas electromagnéticas para transmitir y recibir información. El enlace hertziano fue comprobado experimentalmente por el joven Heinrich Hertz. Así comenzó el despliegue de las radiocomunicaciones tanto en el sector militar como en el civil. Al principio, estas transmisiones se realizaban por métodos analógicos, con el auge de la radiodifusión y luego de la televisión en diferentes frecuencias bien reguladas por distintos organismos a nivel nacional e internacional. A medida que crecían las necesidades de la actividad humana, también aumentaba el número de frecuencias utilizadas. El teléfono toma ahora la delantera. ¿Qué consecuencias tiene en nuestras vidas la propagación de todas estas ondas?

Francis Delahaye, Professor für Elektronik, Mitglied und Preisträger der Astronomischen Gesellschaft.

Eine sehr große Anzahl von Anwendungen, darunter Rundfunk- und Telekommunikationsdienste, nutzen die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen, um Informationen zu senden, zu übertragen und zu empfangen. Die Hertzsche Verbindung wird von dem jungen Heinrich Hertz experimentell nachgewiesen. Damit beginnt der Einsatz der Funkkommunikation im militärischen und zivilen Bereich. Zunächst werden diese Übertragungen mit analogen Verfahren durchgeführt, als sich der Rundfunk und später das Fernsehen auf verschiedenen Frequenzen entwickeln, die von verschiedenen Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene gut reguliert werden. Die Zunahme wird mit den Bedürfnissen der menschlichen Aktivitäten wachsen. Das Telefon nimmt heute die Oberhand. Welche Auswirkungen hat die Ausbreitung all dieser Wellen auf unser Leben?

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn