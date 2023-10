Conférence « Le pain dans tous ses états » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 14 février 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Sébastien de Truchis, Ingénieur Agronome et boulanger bio à Oloron.

On considère aujourd’hui que les 1ers pains ont été fabriqués il y a plus de 14000 ans en Jordanie à partir de céréales sauvages (1ère culture de céréales en Turquie il y a 10000ans). Depuis l’Anatolie et le Proche Orient, la Culture du blé et du pain s’est progressivement diffusée vers l’ouest jusqu’en Europe occidentale, pour ne plus la quitter. Jusqu’à récemment, le pain était l’aliment de base en France. Aujourd’hui, même si la consommation baisse, il a une place à part dans l’imaginaire gastronomique des Français. Mais quel est-il ce pain que nous mangeons quotidiennement ? Ressemble-t-il à celui de nos aïeux ?… Et sûrement bien d’autres questions auxquelles nous essaierons de répondre ce qui nous permettra de comprendre dans quelles conditions le pain demeure un aliment aux qualités diététiques incontestables..

2024-02-14 fin : 2024-02-14 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sébastien de Truchis, agricultural engineer and organic baker in Oloron.

Today, it is considered that the 1st breads were made over 14,000 years ago in Jordan from wild cereals (1st cereal cultivation in Turkey 10,000 years ago). From Anatolia and the Near East, the culture of wheat and bread gradually spread westwards to Western Europe, where it has remained ever since. Until recently, bread was the staple food in France. Today, even if consumption is declining, it still holds a special place in the gastronomic imagination of the French. But what is this bread we eat every day? Does it resemble that of our ancestors? And we’re sure there are many other questions we’ll try to answer, which will help us understand why bread remains a food with undeniable dietary qualities.

Sébastien de Truchis, Ingeniero Agrónomo y panadero ecológico en Oloron.

En la actualidad se cree que las primeras hogazas de pan se fabricaron hace más de 14.000 años en Jordania a partir de cereales silvestres (el primer cultivo de cereales en Turquía se remonta a hace 10.000 años). Desde Anatolia y Oriente Próximo, la cultura del trigo y el pan se extendió gradualmente hacia Europa Occidental, donde ha permanecido desde entonces. Hasta hace poco, el pan era el alimento básico en Francia. Hoy, aunque su consumo está disminuyendo, sigue ocupando un lugar especial en el imaginario gastronómico de los franceses. Pero, ¿qué es este pan que comemos todos los días? ¿Se parece al pan de nuestros antepasados? Y seguro que hay muchas otras preguntas a las que intentaremos dar respuesta, que nos ayudarán a comprender las condiciones en las que el pan sigue siendo un alimento con innegables cualidades dietéticas.

Sébastien de Truchis, Agraringenieur und Biobäcker in Oloron.

Man geht heute davon aus, dass das erste Brot vor über 14.000 Jahren in Jordanien aus Wildgetreide gebacken wurde (erster Getreideanbau in der Türkei vor 10.000 Jahren). Von Anatolien und dem Nahen Osten aus breitete sich die Weizen- und Brotkultur allmählich nach Westen bis nach Westeuropa aus und verließ es nicht mehr. Bis vor kurzem war Brot in Frankreich das Grundnahrungsmittel. Auch wenn der Verbrauch zurückgeht, hat es heute einen besonderen Platz in der gastronomischen Vorstellungswelt der Franzosen. Aber was ist das für ein Brot, das wir täglich essen? Ähnelt es dem unserer Vorfahren? Und sicherlich noch viele andere Fragen, auf die wir versuchen werden, eine Antwort zu finden, um zu verstehen, warum Brot nach wie vor ein Nahrungsmittel mit unbestreitbaren diätetischen Qualitäten ist.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn