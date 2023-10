Conférence « Les Eeaux-Bonnes et la saga du Docteur Darralde » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 7 février 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Françoise Fabre-Barrère, historienne de l’art.

Le début du 19è voit un accroissement de l’activité de la station des Eaux-Bonnes et connait une véritable fièvre thermale. Thermalisme et pyrénéisme sont les facteurs de cet engouement. Les médecins de la famille Bordeu ayant rendu célèbres ses eaux.

Les artisans de l’essor des Eaux-Bonnes sont aussi l’aristocratie mondaine et politique, les financiers, les médecins et les guides, offrant traitements médicaux, lieux d’hébergement et divertissements. La station prendra des allures de ville d’eau associant centre de soins et villégiature : en hauteur, le quartier des Thermes, au centre les hôtels et le jardin lieu de rencontre, en bas le Casino. De nombreuses promenades au jardin anglais au centre de la station. Devenu Jardin Darralde, il portera le nom du célèbre médecin, selon le souhait de sa bienfaitrice l’Impératrice Eugénie..

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Françoise Fabre-Barrère, art historian.

The early 19th century saw an increase in activity at the Eaux-Bonnes resort and a veritable spa fever. Thermalism and Pyreneanism were the driving forces behind this craze. The doctors in the Bordeu family made the waters famous.

The architects of the Eaux-Bonnes boom were also the social and political aristocracy, financiers, doctors and guides, offering medical treatments, accommodation and entertainment. The resort took on the allure of a water city, combining health center and resort: up high, the spa district, in the center, the hotels and the garden, a meeting place, and down below, the Casino. Numerous walks in the English garden at the center of the resort. Now known as Jardin Darralde, it bears the name of the famous doctor, in accordance with the wishes of his benefactress, Empress Eugénie.

Françoise Fabre-Barrère, historiadora del arte.

A principios del siglo XIX, la estación de Eaux-Bonnes experimentó un aumento de su actividad y una auténtica fiebre termal. El termalismo y el pirineísmo fueron los motores de esta locura. Los médicos de la familia Bordeu dieron fama a las aguas.

Los artífices del auge de Eaux-Bonnes fueron también la aristocracia social y política, los financieros, los médicos y los guías, que ofrecían tratamientos médicos, alojamiento y entretenimiento. La estación adquirió el aspecto de una ciudad balneario, combinando un centro de salud con un lugar de vacaciones: en lo alto, el barrio termal, en el centro los hoteles y el jardín, lugar de encuentro, y abajo el Casino. Numerosos paseos por el jardín inglés del centro de la estación. El actual Jardín Darralde lleva el nombre del célebre médico, de acuerdo con los deseos de su benefactora, la emperatriz Eugenia.

Françoise Fabre-Barrère, Kunsthistorikerin.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm die Aktivität des Ortes Eaux-Bonnes zu und es entstand ein regelrechtes Thermalfieber. Thermalismus und Pyrenäismus waren die Faktoren, die zu dieser Begeisterung führten. Die Ärzte der Familie Bordeu machten das Wasser berühmt.

Zu den Architekten des Aufschwungs von Eaux-Bonnes gehörten auch die mondäne und politische Aristokratie, Finanziers, Ärzte und Reiseführer, die medizinische Behandlungen, Unterkünfte und Unterhaltung anboten. Der Ort entwickelte sich zu einer Wasserstadt, die Kur- und Ferienzentren miteinander verband: hoch oben das Thermalbadviertel, in der Mitte die Hotels und der Garten als Treffpunkt, unten das Casino. Zahlreiche Spaziergänge im Englischen Garten im Zentrum des Kurorts. Er wird zum Jardin Darralde und trägt auf Wunsch seiner Wohltäterin, Kaiserin Eugenie, den Namen des berühmten Arztes.

