Conférence « Les bastides, témoin clef d’une nouvelle gouvernance » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 31 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Jean-Paul Valois, Chercheur, Item et secrétaire association Bastides 64.

Les bastides sont connues du public par l’image idéalisée au 19ès : des plans en damier avec place centrale. Le contexte des 13 et 14ès est aujourd’hui mieux connu : la société féodale se modifie, une nouvelle gouvernance des principautés s’esquisse. Une nouvelle lecture des bastides se dessine : elles apparaissent comme témoin clef de ces nouvelles modalités du pouvoir, accompagnant l’émergence des Etats monarchiques.

En Béarn, comment les Bastides reflètent elles cette évolution ? Les vicomtes ont-ils suivi ce mouvement, ou d’autres facteurs ont-ils contrariés leur jeu ? Tellement de questions…

Auteur d’un livre récent, Jean-Paul Valois nous fait un point d’actualité de ces questions, qui au-delà des bastides, impacte notre compréhension du Moyen Age et éclaire un moment de l’histoire du Béarn..

2024-01-31 fin : 2024-01-31 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jean-Paul Valois, Researcher, Item and secretary of the Bastides 64 association.

Bastides are known to the public through the idealized image of the 19th century: checkerboard plans with a central square. Today, the context of the 13th and 14th centuries is better known: feudal society is changing, and a new governance of principalities is taking shape. A new reading of the bastides is taking shape: they appear as key witnesses to these new modes of power, accompanying the emergence of monarchical states.

In Béarn, how do the Bastides reflect this evolution? Did the viscounts follow this trend, or did other factors get in the way? So many questions…

Jean-Paul Valois, author of a recent book, brings us up to date on these questions, which, beyond the bastides, impact our understanding of the Middle Ages and shed light on a moment in the history of Béarn.

Jean-Paul Valois, Investigador, Item y secretario de la asociación Bastides 64.

El público conoce las bastidas a través de la imagen idealizada del siglo XIX: planos en damero con una plaza central. Ahora se conoce mejor el contexto de los siglos XIII y XIV: la sociedad feudal cambia y se perfila una nueva gobernanza de los principados. Surge una nueva lectura de las bastidas: aparecen como un testigo clave de estas nuevas formas de poder, acompañando la emergencia de los Estados monárquicos.

En Béarn, ¿cómo reflejan las bastidas estos cambios? ¿Los vizcondes siguieron esta tendencia o se interpusieron otros factores? Tantas preguntas…

Jean-Paul Valois, autor de un libro reciente, nos pone al día sobre estas cuestiones, que van más allá de las bastidas, influyen en nuestra comprensión de la Edad Media y arrojan luz sobre un momento de la historia del Béarn.

Jean-Paul Valois, Forscher, Item und Sekretär des Vereins Bastides 64.

Die Bastiden sind der Öffentlichkeit durch das idealisierte Bild aus dem 19. Jahrhundert bekannt: schachbrettartige Grundrisse mit einem zentralen Platz. Der Kontext des 13. und 14. Jahrhunderts ist heute besser bekannt: Die feudale Gesellschaft verändert sich, eine neue Regierungsform der Fürstentümer zeichnet sich ab. Es zeichnet sich eine neue Interpretation der Bastiden ab: Sie erscheinen als Kronzeugen dieser neuen Machtmodalitäten, die mit der Entstehung der monarchischen Staaten einhergehen.

Wie spiegeln die Bastiden im Béarn diese Entwicklung wider? Sind die Vicomtes dieser Entwicklung gefolgt oder haben andere Faktoren ihr Spiel durchkreuzt? So viele Fragen …

Jean-Paul Valois, Autor eines kürzlich erschienenen Buches, gibt uns einen aktuellen Überblick über diese Fragen, die über die Bastiden hinaus unser Verständnis des Mittelalters beeinflussen und einen Moment in der Geschichte des Béarn beleuchten.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn