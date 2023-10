Conférence « Une histoire de cosmologie » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 24 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Jean-Françis Loiseau, Docteur d’Etat en Physique théorique, Professeur de l’Uppa.

Depuis l’antiquité, les humains ont essayé de comprendre ce qui les entoure, de la surface terrestre jusqu’au plus profond des cieux.

Pendant des millénaires, l’univers extérieur à la Terre se réduit au Soleil, à la Lune, à des points lumineux et à des « astres errants ».

Cette mécanique céleste, culmine à la fin du 17ès avec la gravitation universelle de Newton, qui réalise une synthèse entre la « physique d’en bas » et celle « d’en haut ».

En 1915, la relativité générale d’Einstein exprime la géométrie de l’espace-temps (masse-énergie).

De nouveaux concepts tels que la matière noire, l’énergie sombre ou le multivers, et les découvertes récentes des observatoires spatiaux permettent de préciser l’histoire de l’univers ainsi que sa structure à grande échelle..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 20:00:00.

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jean-Françis Loiseau, PhD in Theoretical Physics, Professor at Uppa.

Since ancient times, humans have tried to understand what surrounds them, from the earth’s surface to the depths of the heavens.

For millennia, the universe outside the Earth has been reduced to the Sun, the Moon, points of light and « wandering stars ».

This celestial mechanics culminated at the end of the 17th century with Newton’s universal gravitation, which achieved a synthesis between « physics from below » and « physics from above ».

In 1915, Einstein’s general relativity expressed the geometry of space-time (mass-energy).

New concepts such as dark matter, dark energy and the multiverse, and recent discoveries by space observatories, are helping to clarify the history of the universe and its large-scale structure.

Jean-Françis Loiseau, Doctor en Física Teórica, Profesor de la Uppa.

Desde la antigüedad, el ser humano ha intentado comprender su entorno, desde la superficie de la Tierra hasta las profundidades de los cielos.

Durante miles de años, el universo exterior a la Tierra se redujo al Sol, la Luna, los puntos de luz y las « estrellas errantes ».

Esta mecánica celeste culminó a finales del siglo XVII con la gravitación universal de Newton, que logró una síntesis entre la « física de abajo » y la « física de arriba ».

En 1915, la relatividad general de Einstein expresó la geometría del espacio-tiempo (masa-energía).

Nuevos conceptos como la materia oscura, la energía oscura y el multiverso, así como los recientes descubrimientos de los observatorios espaciales, contribuyen a esclarecer la historia del universo y su estructura a gran escala.

Jean-Françis Loiseau, Staatsdoktor der theoretischen Physik, Professor an der Uppa.

Seit der Antike versuchen die Menschen zu verstehen, was sie umgibt, von der Erdoberfläche bis in den tiefsten Himmel.

Jahrtausendelang wurde das Universum außerhalb der Erde auf die Sonne, den Mond, Lichtpunkte und « wandernde Sterne » reduziert.

Diese Himmelsmechanik gipfelte Ende des 17. Jahrhunderts in Newtons universeller Gravitation, die eine Synthese zwischen der « Physik von unten » und der « Physik von oben » darstellte.

Im Jahr 1915 drückt Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie die Geometrie der Raumzeit (Masse-Energie) aus.

Neue Konzepte wie die Dunkle Materie, die Dunkle Energie oder das Multiversum und die jüngsten Entdeckungen der Weltraumobservatorien ermöglichen es, die Geschichte des Universums sowie seine Struktur in großem Maßstab zu präzisieren.

