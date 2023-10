Conférence « Henri IV, les jésuites et l’évêché d’Oloron » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 17 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Ricardo Saez, Professeur émérite de l’Uppa, agrégé d’espagnol, Président de la Ssla.

La conférence se fonde sur un document inédit ayant échappé à la curiosité des historiens. Eu égard à la rareté d’archives religieuses portant sur la 1èr moitié du 17ès, une telle pièce comble opportunément un silence et un vide. Pour en restituer son contenu, j’articulerai mon propos sur 3 axes majeurs.

– L’état de l’évêché d’Oloron à travers 2 de ses prélats Gérard Roussel et Claude Régin, l’implantation du calvinisme en Béarn et les atrocités des guerres de religion

– Utilisation des jésuites par Henri IV et Arnaud 1er de Maytie, l’évêque d’Oloron

– Père Jean de Bordes, l’âme de l’apostolat jésuite en Béarn et en Soule, inhumé en 1620 dans la cathédrale d’Oloron.

Ces 3 phases se proposent de mieux éclairer la connaissance à ce jour de la période ici concernée.

Venez nombreux à la conférence..

2024-01-17 fin : 2024-01-17 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ricardo Saez, Professor emeritus at Uppa, agrégé d’espagnol, President of Ssla.

The lecture is based on an unpublished document that has escaped the curiosity of historians. Given the scarcity of religious archives covering the 1st half of the 17th century, such a document fills a silence and a void. In order to reconstruct its contents, I will focus on 3 major themes.

– The state of the bishopric of Oloron through 2 of its prelates Gérard Roussel and Claude Régin, the establishment of Calvinism in Béarn and the atrocities of the Wars of Religion

– Use of the Jesuits by Henri IV and Arnaud 1er de Maytie, bishop of Oloron

– Father Jean de Bordes, the soul of the Jesuit apostolate in Béarn and Soule, buried in 1620 in Oloron cathedral.

These 3 phases are intended to shed light on our knowledge to date of the period in question.

Come one, come all to the conference.

Ricardo Saez, catedrático emérito de la Uppa, agrégé en espagnol, presidente de la Ssla.

La conferencia se basa en un documento inédito que ha escapado a la curiosidad de los historiadores. Dada la escasez de archivos religiosos que cubran la 1ª mitad del siglo XVII, tal documento viene a llenar un silencio y un vacío. Para describir su contenido, me centraré en 3 ámbitos principales.

– El estado del obispado de Oloron a través de 2 de sus prelados Gérard Roussel y Claude Régin, la implantación del calvinismo en Bearn y las atrocidades de las Guerras de Religión

– Utilización de los Jesuitas por Enrique IV y Arnaud 1er de Maytie, obispo de Oloron

– El Padre Jean de Bordes, alma del apostolado jesuita en Bearn y Soule, enterrado en 1620 en la catedral de Oloron.

Estas 3 fases pretenden arrojar más luz sobre nuestros conocimientos hasta la fecha del periodo en cuestión.

Vengan todos a la conferencia.

Ricardo Saez, emeritierter Professor der Uppa, Agrégé d’espagnol, Präsident der Ssla.

Der Vortrag stützt sich auf ein bisher unveröffentlichtes Dokument, das der Neugier der Historiker entgangen ist. Angesichts der Seltenheit religiöser Archive, die sich auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts beziehen, füllt ein solches Dokument eine Lücke und ein Vakuum. Um den Inhalt des Archivs wiederzugeben, werde ich meine Ausführungen in drei Hauptbereiche gliedern.

– Der Zustand des Bistums Oloron anhand von zwei seiner Prälaten, Gérard Roussel und Claude Régin, die Einführung des Calvinismus im Béarn und die Gräueltaten der Religionskriege

– Einsatz der Jesuiten durch Heinrich IV. und Arnaud 1er de Maytie, den Bischof von Oloron

– Pater Jean de Bordes, die Seele des jesuitischen Apostolats in Béarn und Soule, der 1620 in der Kathedrale von Oloron beigesetzt wurde.

Diese drei Phasen sollen die bisherigen Kenntnisse über den hier behandelten Zeitraum besser beleuchten.

Kommen Sie zahlreich zu der Konferenz.

