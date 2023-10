Conférence « Suivi GPS de sangliers en haute-vallée d’Aspe, des données qui permettent d’éclairer la problématique des dégâts aux estives » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 10 janvier 2024, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Marina Mergey-Barbe, chercheur en éco-éthologie.

Depuis plus de 30 ans, les spectaculaires dégâts de « labourage de la pelouse » par les sangliers sur les estives pâturés de la haute Vallée d’Aspe sont l’objet de vives préoccupations. Leu prévention est à ce jour irrésolue, faut d’une bonne compréhension des déplacements de ces animaux entre leurs lieux de recherche alimentaire nocturne et leurs lieux de remise diurne, soit en zone du Parc National des Pyrénées, soit en zone chassable, voir en zone transfrontalière voisine. Mettant en œuvre la nouvelle technologie de suivi individuel par balise Gps, le Cerfe et la Fédération départementale des chasseurs se sont associés pour un programme de 3 années de recherche sur les déplacements. 55 sujets ont été capturés, marqués et aussitôt relâchés, dont 31 avec Gps.

Venez participer à la conférence pour en savoir plus sur l’étude apportée..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Marina Mergey-Barbe, eco-ethology researcher.

For over 30 years, the spectacular « ploughing of the lawn » damage caused by wild boar on the grazed estives of the upper Aspe Valley has been the subject of intense concern. Prevention is still unsolved, due to a lack of understanding of the movements of these animals between their nocturnal foraging grounds and their diurnal feeding grounds, either in the Pyrenees National Park area, in huntable areas, or even in neighbouring cross-border areas. Cerfe and the Fédération départementale des chasseurs have joined forces to carry out a 3-year program of research into the movements of these animals, using the latest technology in individual tracking by GPS beacon. 55 subjects were captured, marked and immediately released, including 31 with Gps.

Come along to the conference to find out more about the study.

Marina Mergey-Barbe, investigadora en eco-etología.

Desde hace más de 30 años, los espectaculares daños causados por los jabalíes en los pastos de montaña del alto valle del Aspe son motivo de gran preocupación. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna solución a este problema, debido al desconocimiento de los desplazamientos de estos animales entre sus zonas de alimentación nocturna y sus zonas de descanso diurno, ya sea en la zona del Parque Nacional de los Pirineos, en la zona de caza o incluso en la zona transfronteriza vecina. Gracias a la nueva tecnología de seguimiento individual mediante baliza GPS, el Cerfe y la federación departamental de cazadores se han unido para llevar a cabo un programa de investigación de 3 años sobre sus movimientos. se capturaron, marcaron y liberaron inmediatamente 55 animales, 31 de ellos con GPS.

Acuda a la conferencia para conocer más detalles sobre el estudio.

Marina Mergey-Barbe, Forscherin im Bereich Ökoethologie.

Seit mehr als 30 Jahren sind die spektakulären Schäden, die Wildschweine durch das « Pflügen des Rasens » auf den beweideten Sommerweiden des oberen Aspe-Tals anrichten, Gegenstand großer Besorgnis. Die Prävention ist bislang ungelöst, da die Bewegungen dieser Tiere zwischen ihren nächtlichen Nahrungssuchorten und ihren tagsüber stattfindenden Ablieferungsorten, entweder im Gebiet des Nationalparks der Pyrenäen, im bejagbaren Gebiet oder sogar im benachbarten grenzüberschreitenden Gebiet, nicht richtig verstanden werden. Mithilfe der neuen Technologie der individuellen Verfolgung durch GPS-Sender haben der Cerfe und der Jagdverband des Departements ein dreijähriges Programm zur Erforschung der Wanderbewegungen durchgeführt. 55 Tiere wurden gefangen, markiert und sofort wieder freigelassen, 31 davon mit Gps.

Nehmen Sie an der Konferenz teil, um mehr über die Studie zu erfahren.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn