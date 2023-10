Conférence « Rites et symboliques à travers les carnavals basques » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 20 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Benat Zintzo-Garmendia, docteur en Histoire spécialiste du Pays Basque.

Les carnavals traditionnels sont l’un des temps les plus importants de l’année à l’échelle d’un village, voire d’une ville, même si, en cette aube du XXIè siècle, ils ont perdu leur vertu protectrice et annonciatrice d’un avenir que chacun espère radieux. Afin de parvenir à cet objectif tout en profitant d’un moment de liberté permissive, les carnavals sont emplis de symboles et de rituels visibles de tous, et pourtant difficilement « décodables ». C’est à cet approfondissement des fonctions et des messages codés des carnavals du Pays Basque que nous invite Benat à travers son regard historique et anthropologique..

2023-12-20 20:00:00

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Benat Zintzo-Garmendia, Doctor of History, specialist in the Basque Country.

Traditional carnivals are one of the most important times of the year for a village, or even a town, even if, at the dawn of the 21st century, they have lost their protective virtue and herald a future that everyone hopes will be radiant. In order to achieve this while enjoying a moment of permissive freedom, carnivals are filled with symbols and rituals that are visible to all, yet difficult to « decipher ». Benat invites us to delve deeper into the functions and coded messages of Basque carnivals through his historical and anthropological perspective.

Benat Zintzo-Garmendia, Doctor en Historia especializado en el País Vasco.

Los carnavales tradicionales son uno de los momentos más importantes del año para un pueblo, o incluso una ciudad, aunque en los albores del siglo XXI hayan perdido su virtud protectora y anuncien un futuro que todos esperan brillante. Para lograr este objetivo y disfrutar al mismo tiempo de un momento de libertad permisiva, los carnavales están llenos de símbolos y rituales visibles para todos, pero difíciles de « descifrar ». Benat nos invita a profundizar en las funciones y mensajes codificados de los carnavales vascos a través de su perspectiva histórica y antropológica.

Benat Zintzo-Garmendia, Doktor der Geschichte und Spezialist für das Baskenland.

Der traditionelle Karneval ist eine der wichtigsten Zeiten im Jahr für ein Dorf oder eine Stadt, auch wenn er zu Beginn des 21. Jahrhunderts seine schützende Wirkung verloren hat und eine Zukunft ankündigt, von der jeder hofft, dass sie strahlend ist. Um dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig einen Moment der permissiven Freiheit zu genießen, sind Karnevalsveranstaltungen voll von Symbolen und Ritualen, die für alle sichtbar, aber dennoch schwer « entschlüsselbar » sind. Zu dieser Vertiefung der Funktionen und verschlüsselten Botschaften des Karnevals im Baskenland lädt uns Benat durch seinen historischen und anthropologischen Blick ein.

