Simon Caubet, chargé de mission au Conservatoire d’Espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.

Les insectes pollinisateurs assurent la reproduction de nombreuses plantes à fleurs. Ils sont en ce moment sous les projecteurs tant les services qu’ils rendent dans les écosystèmes et à notre société sont importants. Mais savez-vous que les plantes ne sont pas passives dans cette relation et qu’elles se jouent de ces insectes pour arriver à leur fin ? Certaines communiquent avec les pollinisateurs alors que d’autres les leurrent, certaines sont « open-bar » alors que d’autres sont sélectives, certaines les récompensent pour leur travail alors que d’autres les piègent. Les plantes, pourtant immobiles, ont su mettre au point des petits arrangements avec les pollinisateurs et des grandes manœuvres pour assurer leur survie..

Pollinating insects ensure the reproduction of many flowering plants. They are in the spotlight at the moment, so important are the services they provide to ecosystems and our society. But did you know that plants are not passive in this relationship, and that they use these insects to their advantage? Some communicate with pollinators while others lure them, some are « open-bar » while others are selective, some reward them for their work while others trap them. Even though they are immobile, plants have been able to work out little arrangements with pollinators and great maneuvers to ensure their survival.

Los insectos polinizadores aseguran la reproducción de muchas plantas con flores. Los servicios que prestan a los ecosistemas y a nuestra sociedad son tan importantes que actualmente están en el punto de mira. Pero ¿sabía que las plantas no son pasivas en esta relación y que utilizan a estos insectos en su propio beneficio? Algunas se comunican con los polinizadores mientras que otras los atraen, algunas son de « barra libre » mientras que otras son selectivas, algunas los recompensan por su trabajo mientras que otras los atrapan. A pesar de su inmovilidad, las plantas han sabido elaborar pequeños acuerdos con los polinizadores y grandes maniobras para garantizar su supervivencia.

Bestäubende Insekten sorgen für die Fortpflanzung zahlreicher Blütenpflanzen. Sie stehen derzeit im Rampenlicht, da ihre Leistungen in den Ökosystemen und für unsere Gesellschaft so wichtig sind. Aber wussten Sie, dass Pflanzen in dieser Beziehung nicht passiv sind und die Insekten ausnutzen, um ihr Ziel zu erreichen? Einige kommunizieren mit den Bestäubern, während andere sie täuschen, einige sind « open-bar », während andere wählerisch sind, einige belohnen sie für ihre Arbeit, während andere sie in die Falle locken. Die Pflanzen, obwohl sie unbeweglich sind, haben kleine Arrangements mit den Bestäubern und große Manöver entwickelt, um ihr Überleben zu sichern.

