Conférence « La sélection des volailles traditionnelles de A à Z » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 6 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Thierry Arbeau, chef de projet.

Cette conférence informative et participative vous permettra très certainement d’appréhender un domaine méconnu mais dont nous sommes acteurs. Vous êtes consommateurs de volailles Label, vous êtes curieux comme un ornithologue et observez que les poulets de chairs diffèrent selon nos régions et les pays parcourus, alors je vous propose un voyage en immersion dans l’univers de la sélection avicole.

Comment fait-on pour faire évoluer une race en utilisant les moyens ancestraux combinés à des procédés de haute technologie ? Comment répondre aux besoins des consommateurs exigeants que nous sommes, désirant une haute qualité à un prix bas ? Tant de questions à se poser.

Venez découvrir la diversité des lignées de poulets à chair à travers le monde, et comment un programme de sélection peut répondre aux exigences d’agriculteurs africains, taiwanais ou béarnais..

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400



Thierry Arbeau, Project Manager.

This informative and participative conference will certainly give you an insight into a little-known field in which we are all involved. If you’re a consumer of Label poultry, if you’re as curious as an ornithologist, and if you’ve observed that broiler chickens differ according to the regions and countries we’ve visited, then I’d like to take you on an immersive journey into the world of poultry breeding.

How do you develop a breed using traditional methods combined with high-tech processes? How do we meet the needs of demanding consumers who want high quality at low prices? So many questions to ask.

Come and discover the diversity of broiler lines around the world, and how a selection program can meet the requirements of farmers in Africa, Taiwan or Béarn.

Thierry Arbeau, Director de Proyectos.

Esta conferencia, informativa y participativa, le permitirá sin duda adentrarse en un campo poco conocido en el que todos estamos implicados. Si es usted consumidor de aves de corral Label, si es tan curioso como un ornitólogo y se ha dado cuenta de que los pollos de engorde difieren según las regiones y los países a los que viajamos, entonces me gustaría llevarle a un viaje de inmersión en el mundo de la cría de aves de corral.

¿Cómo se desarrolla una raza utilizando métodos tradicionales combinados con procesos de alta tecnología? ¿Cómo podemos satisfacer las necesidades de nuestros exigentes consumidores, que quieren alta calidad a bajo precio? Hay muchas preguntas que hacerse.

Venga y descubra la diversidad de líneas de pollos de engorde en todo el mundo, y cómo un programa de selección puede satisfacer las necesidades de los ganaderos de África, Taiwán o Béarn.

Thierry Arbeau, Projektleiter.

Diese informative und partizipative Konferenz wird Ihnen mit Sicherheit einen Einblick in einen unbekannten Bereich geben, in dem wir jedoch Akteure sind. Sie sind Verbraucher von Label-Geflügel, Sie sind neugierig wie ein Ornithologe und beobachten, dass sich die Broiler je nach unseren Regionen und den bereisten Ländern unterscheiden, dann schlage ich Ihnen eine Reise vor, bei der Sie in die Welt der Geflügelzucht eintauchen können.

Wie schafft man es, eine Rasse zu entwickeln, indem man althergebrachte Mittel in Kombination mit High-Tech-Verfahren einsetzt? Wie erfüllt man die Bedürfnisse der anspruchsvollen Verbraucher, die eine hohe Qualität zu einem niedrigen Preis wünschen? So viele Fragen, die man sich stellen muss.

Erfahren Sie mehr über die Vielfalt der Masthähnchenlinien auf der ganzen Welt und wie ein Zuchtprogramm den Ansprüchen von Landwirten in Afrika, Taiwan oder der Béarnaise gerecht werden kann.

