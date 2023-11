Conférence « Les papetiers et leurs moulins, Béarn, Bigorre et Pays Basque (XVIIe au XIXe siècles) » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 29 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Jeanne Valois, spécialise de l’histoire industrielle du papier et chercheuse d’histoire.

En dehors de la papeterie d’Orthez qui ne sera pas abordée ici, 25 moulins à papier ont fonctionné dans les Pyrénées occidentales, entre Bagnères-de-Bigorre, Tarbes et Saint-Jean-Pied-de-Port, en passant par Oloron, Gurmençon et Esquiule. Ils étaient dirigés par des maîtres papetiers au départ venus « d’ailleurs » et qui étaient rarement les propriétaires de leur outil de travail. Après une présentation du fonctionnement et des conditions d’implantation, et de la réalisation d’abord artisanale des feuilles de papiers une à une, ensuite celle, mécanisée, du papier continu, nous chercherons à aller à la découverte de ces hommes et femmes, puis aux moyens de les identifier, à travers leurs filigranes. Enfin, sera évoqué les causes du déclin de ces papeteries, qui ne parviendront pas à l’aube du XXè s..

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Apart from the Orthez paper mill, which will not be discussed here, 25 paper mills operated in the western Pyrenees, between Bagnères-de-Bigorre, Tarbes and Saint-Jean-Pied-de-Port, via Oloron, Gurmençon and Esquiule. They were run by master papermakers who initially came from « elsewhere », and who rarely owned their work tools. After a presentation of the way they operated, the conditions in which they were set up, and the way they produced sheets of paper, first by hand and then mechanized to produce continuous paper, we’ll look at how these men and women were identified, through their watermarks. Finally, we’ll look at the reasons for the decline of these paper mills, which didn’t make it to the dawn of the 20th century.

Aparte de la papelera de Orthez, de la que no se hablará aquí, funcionaban 25 fábricas de papel en los Pirineos occidentales, entre Bagnères-de-Bigorre, Tarbes y Saint-Jean-Pied-de-Port, pasando por Oloron, Gurmençon y Esquiule. Las regentaban maestros papeleros que venían de « otra parte » y que rara vez poseían sus herramientas de trabajo. Tras una presentación de su modo de trabajo y de las condiciones en las que se instalaron, así como de la producción de hojas de papel, primero a mano y después mecanizada para producir papel continuo, intentaremos saber más sobre estos hombres y mujeres, y cómo identificarlos a través de sus filigranas. Por último, estudiaremos las razones de la decadencia de estas fábricas de papel, que no llegaron hasta los albores del siglo XX.

Abgesehen von der Papierfabrik in Orthez, auf die hier nicht näher eingegangen wird, waren in den westlichen Pyrenäen zwischen Bagnères-de-Bigorre, Tarbes und Saint-Jean-Pied-de-Port über Oloron, Gurmençon und Esquiule 25 Papiermühlen in Betrieb. Sie wurden von Papiermachermeistern geleitet, die anfangs « von anderswo » kamen und selten Eigentümer ihres Arbeitsgeräts waren. Nach einem Überblick über die Funktionsweise und die Standortbedingungen sowie über die zunächst handwerkliche Herstellung einzelner Papierbögen und später die maschinelle Herstellung von Endlospapier werden wir versuchen, diese Männer und Frauen zu entdecken und sie anhand ihrer Wasserzeichen zu identifizieren. Schließlich werden die Gründe für den Niedergang dieser Papierfabriken erörtert, die es nicht bis zum Beginn des 20.

