Conférence « Le dessin de presse dans tous ses états » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 22 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Par Francis Cha, conférencier éclectique.

Humoristique, ironique, pamphlétaire… Le dessin de presse a accompagné la vie politique, sociale, culturelle française. Louis Philippe reste dans les mémoires comme une poire dessinée par Philippon et Daumier. De Gaulle est caricaturée en Louis XIV par Moisan. Très étroitement surveillé dans les pays totalitaires, le dessin de presse a fait l’objet de censure plusieurs fois en France. La religion, l’armée, l’éducation, la vie économique et sociale ont exercé la verve des dessinateurs. Les dessins de Chaval, Reiser, Sempé sont une forme graphique d’aphorismes philosophiques. Le dessin de presse est aujourd’hui surveillé par une multitude d’identités souffrantes, qui ne manquent pas de faire pression sur les journaux, d’assigner les dessinateurs devant les tribunaux, de les menacer parfois de mort au nom de l’atteinte à la dignité et de haine..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Francis Cha, eclectic lecturer.

Humorous, ironic, pamphleteering… Press cartoons have accompanied French political, social and cultural life. Louis Philippe is remembered as a pear drawn by Philippon and Daumier. De Gaulle was caricatured as Louis XIV by Moisan. Very closely monitored in totalitarian countries, press cartoons were censored several times in France. Religion, the army, education, economic and social life were all subject to the verve of cartoonists. The drawings of Chaval, Reiser and Sempé are a graphic form of philosophical aphorisms. Today, press cartoons are watched over by a multitude of suffering identities, which do not fail to put pressure on newspapers, take cartoonists to court, and sometimes threaten them with death in the name of offending dignity and hatred.

Por Francis Cha, conferenciante ecléctico.

Humorística, irónica, panfletaria… Las caricaturas de prensa han formado parte de la vida política, social y cultural francesa. Luis Felipe es recordado como una pera dibujada por Philippon y Daumier. De Gaulle fue caricaturizado como Luis XIV por Moisan. Muy vigiladas en los países totalitarios, las caricaturas de prensa fueron censuradas varias veces en Francia. La religión, el ejército, la educación, la vida económica y social han sido objeto del brío de los caricaturistas. Los dibujos de Chaval, Reiser y Sempé son una forma gráfica de aforismos filosóficos. Hoy en día, las caricaturas de prensa están vigiladas por una multitud de identidades sufridoras, que no dejan de presionar a los periódicos, llevar a los caricaturistas ante los tribunales y, a veces, amenazarles de muerte por atentar contra la dignidad y el odio.

Von Francis Cha, eklektischer Redner.

Humorvoll, ironisch, pamphletisch… Die Pressezeichnung hat das politische, soziale und kulturelle Leben Frankreichs begleitet. Louis Philippe bleibt als eine von Philippon und Daumier gezeichnete Birne in Erinnerung. De Gaulle wurde von Moisan als Ludwig XIV. karikiert. Da die Pressezeichnung in totalitären Ländern sehr genau überwacht wird, wurde sie in Frankreich mehrmals zensiert. Die Religion, die Armee, die Bildung, das wirtschaftliche und soziale Leben haben die Verve der Karikaturisten ausgeübt. Die Zeichnungen von Chaval, Reiser und Sempé sind eine grafische Form von philosophischen Aphorismen. Die Pressezeichnung wird heute von einer Vielzahl leidender Identitäten überwacht, die es nicht versäumen, Druck auf die Zeitungen auszuüben, die Zeichner vor Gericht zu zitieren und ihnen manchmal im Namen der Verletzung der Würde und des Hasses mit dem Tod zu drohen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn