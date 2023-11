Conférence « La vache béarnaise » – Culture d’Hiver La Confluence – Auditorium Bedat Oloron-Sainte-Marie, 15 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Emmanuel Ribaucourt (auteur) et Vincent Moulia (technicien à l’association de la sauvegarde de la vache béarnaise).

Passionné par la biodiversité domestique et les races locales anciennes, en particulier bovines, Emmanuel les a soutenues au sein de la Fondation du patrimoine pendant près de 10 années. Il a choisi de s’intéresser à la vache béarnaise parce qu’elle se distingue notamment par sa dimension totémique puisqu’elle est l’emblème du Béarn.

Il a écrit ce livre « Vache béarnaise, toute une histoire » et produit ce film pour contribuer à la renaissance de cette vache.

Film : à travers les portraits d’éleveurs, d’un élu et du président du Conservatoire des races d’Aquitaine, on retrouve l’histoire du retour de la vache béarnaise sur son territoire.

Livre : témoigne des efforts pour assurer le retour de la béarnaise dans un monde où tout a changé, mais il reste l’amour du métier..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 20:00:00. .

La Confluence – Auditorium Bedat Rue de l’Intendant d’Étigny

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Emmanuel Ribaucourt (author) and Vincent Moulia (technician with the association de la sauvegarde de la vache béarnaise).

Passionate about domestic biodiversity and ancient local breeds, particularly cattle, Emmanuel has supported them through the Fondation du Patrimoine for almost 10 years. He chose to focus on the Béarnaise cow because of its totemic dimension, as it is the emblem of Béarn.

He wrote the book « Vache béarnaise, toute une histoire » and produced this film to contribute to the renaissance of this cow.

Film: through portraits of breeders, an elected official and the president of the Conservatoire des races d’Aquitaine, we follow the story of the return of the Béarnaise cow to its territory.

Book: testifies to the efforts made to ensure the return of the Béarnaise cow in a world where everything has changed, but the love of the profession remains.

Emmanuel Ribaucourt (autor) y Vincent Moulia (técnico de la association de la sauvegarde de la vache béarnaise).

Emmanuel es un apasionado de la biodiversidad doméstica y de las antiguas razas locales, en particular del ganado vacuno, y lleva casi 10 años apoyándolas a través de la Fondation du Patrimoine. Decidió centrarse en la vaca bearnesa porque destaca por su dimensión totémica, al ser el emblema de Bearn.

Escribió el libro « Vache béarnaise, toute une histoire » y produjo esta película para contribuir al renacimiento de esta vaca.

Película: a través de retratos de ganaderos, un cargo electo y el presidente del Conservatorio de razas de Aquitania, descubrimos la historia del regreso de la vaca bearnesa a su territorio.

Libro: testimonia los esfuerzos realizados para garantizar el retorno de la vaca bearnesa en un mundo en el que todo ha cambiado, pero el amor por el oficio permanece.

Emmanuel Ribaucourt (Autor) und Vincent Moulia (Techniker bei der Association de la sauvegarde de la vache béarnaise).

Emmanuel begeistert sich für die häusliche Biodiversität und alte lokale Rassen, insbesondere Rinderrassen, und hat diese fast zehn Jahre lang im Rahmen der Stiftung für das Kulturerbe unterstützt. Er hat sich für die Béarnaise-Kuh entschieden, weil sie sich insbesondere durch ihre totemistische Dimension auszeichnet, da sie das Emblem des Béarn ist.

Er schrieb das Buch « Vache béarnaise, toute une histoire » und produzierte diesen Film, um zur Renaissance dieser Kuh beizutragen.

Film: Anhand der Porträts von Züchtern, eines gewählten Vertreters und des Präsidenten des Konservatoriums der Aquitanischen Rassen wird die Geschichte der Rückkehr der Béarnaise-Kuh in ihr Gebiet erzählt.

Buch: zeugt von den Bemühungen, die Rückkehr der Béarnaise-Kuh in einer Welt zu gewährleisten, in der sich alles verändert hat, aber es bleibt die Liebe zum Beruf.

