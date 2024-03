La Conf’IA : Comment faire de l’argent avec l’IA Le Nida Issy-les-Moulineaux, samedi 23 mars 2024.

La Conf’IA : Comment faire de l’argent avec l’IA C’est l’évènement idéal pour parcourir les opportunités que l’IA peut nous apporter, et vous verrez que son potentiel est bluffant. Samedi 23 mars, 17h00 Le Nida Payant (20€) sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

Après le succès retentissant de notre première édition de la CONF’IA, qui a affiché complet en seulement 7 jours, nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle édition intitulée :

LA CONF’IA : Comment gagner de l’argent avec l’IA

Date : Samedi 23 mars 2024

Horaire : De 17h00 à 19h00

Durée : 2 heures

Nombre de participants maximum : 100 (Assurez-vous de réserver rapidement, les places vont partir très vite !)

Cette conférence est spécialement conçue pour ceux qui sont passionnés par l’avenir de la technologie et qui cherchent à comprendre comment l’intelligence artificielle (IA) peut être une source de revenus et un moteur de croissance pour les entreprises.

La Conf’IA c’est l’évènement idéal pour parcourir les opportunités que l’IA peut nous apporter, et vous verrez que son potentiel est bluffant.

Au programme, nous aborderons des questions clés telles que :

• Peut-on réellement faire de l’argent avec l’IA ?

• Comment créer un business avec l’IA à partir de rien ?

• Quelles sont les meilleures pratiques pour implémenter l’IA au sein d’une entreprise ?

• Comment former vos employés à l’IA pour maximiser son potentiel ?

• Exploration de cas concrets d’automatisation et d’innovation grâce à l’IA.

Ce sera l’occasion unique de plonger dans le monde de l’IA et de découvrir comment elle peut transformer les industries, optimiser les performances et créer de nouvelles opportunités d’affaires.

Le Nida, en partenariat avec la ville d’Issy et la Chat GPT Academy, deux piliers de l’innovation technologique, a le plaisir de vous convier à cette conférence inédite.

Le samedi 23 mars, de 17h00 à 19h00, plongez dans l’univers de l’IA et découvrez comment tirer profit de cette technologie pour créer ou développer votre entreprise.

Que vous soyez étudiant, entrepreneur, professionnel ou simplement à la recherche de nouvelles avenues de croissance, cette conférence vous ouvrira les portes d’un monde d’opportunités économiques rendues possibles par l’IA.

Nos intervenants, experts dans le domaine de l’IA et de l’entreprenariat, partageront avec vous leurs connaissances pointues et leur expérience de terrain pour vous montrer comment l’IA peut être le moteur de nouvelles entreprises, l’accélérateur de l’innovation en entreprise, et le catalyseur de l’automatisation.

Au-delà des insights de nos intervenants, cet événement représente une occasion inestimable de networking.

Vous aurez la chance de rencontrer d’autres passionnés d’IA, d’échanger avec des innovateurs et de débattre des challenges et des opportunités qu’offre l’IA, le tout dans l’ambiance conviviale et gourmande de notre restaurant.

Ne laissez pas passer cette chance unique d’explorer le potentiel économique de l’IA, de découvrir comment elle peut enrichir votre carrière ou votre entreprise, et de vous joindre à une communauté dynamique et avant-gardiste.

Inscrivez-vous sans tarder pour assurer votre participation

Les intervenants : ChatGPT Academy

Ryan Jebali : https://www.tiktok.com/@chatgpt.academy

Quentin Drack : https://www.tiktok.com/@quentin_ai?langfr

Site Web Nida : https://app.lenida.fr/booking/event

Instagram : https://www.instagram.com/nida_issylesmoulineaux/

Coordonnées : communication@lenida.fr

Nous avons hâte de vous accueillir et d’explorer ensemble le potentiel exceptionnel de l’IA ! »

Le Nida 11, Promenade coeur de ville, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France +33 (0)1 83 75 95 99 https://lenida.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/la-confia-comment-gagner-de-largent-avec-lia-tickets-852326630897?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl »}] [{« link »: « https://www.tiktok.com/@chatgpt.academy »}, {« link »: « https://www.tiktok.com/@quentin_ai?langfr »}, {« link »: « https://app.lenida.fr/booking/event »}, {« link »: « mailto:communication@lenida.fr »}] Le Nida, c’est une destination située au sein de l’éco-quartier Issy Coeur de Ville. C’est un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu d’évasion et d’inspiration. Le Nida, c’est un lieu de découverte et de création où les modes de vie durables et désirables s’interconnectent ; c’est une oasis urbaine où s’éveiller vers un futur optimiste ; c’est un univers d’échange où le « faire ensemble » prend sens.

Le Nida, c’est une bulle de vie unique en son genre, ouverte à tous, où s’émerveiller et se découvrir.

Le Nid d’idées d’avenir, c’est un lieu de rassemblement chaleureux pour se sentir comme à la maison ! 11, Promenade coeur de ville

Ia intelligenceartificielle