Maison de l’Europe de Paris, le jeudi 21 avril à 18:30

En pleine présidence française du Conseil de l’Union européenne, les premiers résultats de la Conférence sur l’avenir de l’Europe (COFOE) sont prêts à être décryptés. A la lumière de l’actualité européenne, marquée par la guerre en Ukraine, mais aussi par l’élection présidentielle française qui aura une influence certaine sur le futur de notre Union, dans quelle mesure la COFOE a-t-elle permis de donner un nouveau souffle à la démocratie européenne ? Permettra-t-elle comme l’espère certains, et le redoute d’autres, d’engager des réformes institutionnelles à l’échelle européenne, touchant notamment au concept de souveraineté européenne ou encore d’autonomie stratégique et défensive, industrielle, sanitaire ? Avec la participation d’Emmanuel RIVIERE, directeur monde pour les études internationales et le conseil politique de Kantar Public et président du Centre Kantar sur le Futur de l’Europe, de Valérie DREZET-HUMEZ, cheffe de la Représentation de la Commission européenne en France, de Nicolas LERON, chercheur associé au Centre d’études européennes de Sciences Po Paris et auteur du livre « Souveraineté, l’obsession des nations », 2022 et de Dominique ROUSSEAU, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ancien membre du Conseil Supérieur de la Magistrature de 2002 à 2006. En présence de Michel DERDEVET, président de la Maison de l’Europe de Paris. Un événement organisé dans le cadre de nos activités Europe Direct et de la présidence française du Conseil de l’Union européenne _Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l’emblème de la présidence française du Conseil de l’Union européenne._

Maison de l’Europe de Paris 29 avenue de Villiers 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T18:30:00 2022-04-21T20:00:00