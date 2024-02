La conférence OSEZ LE CHANGEMENT Salle à coté du cinéma Baron, jeudi 28 mars 2024.

La conférence OSEZ LE CHANGEMENT Salle à coté du cinéma Baron Jeudi 28 mars, 19h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-28 19:00

Fin : 2024-03-28 21:00

Venez explorer l’impact profond de l’estime de soi sur nos vies. Toutes nos actions sont impactées par notre opinion de nous-même. Jeudi 28 mars, 19h00 1

https://my.weezevent.com/conference-osez-le-changement

Une conférence unique dédiée à l’estime de soi.

Plongez dans l’histoire captivante d’une coach en développement qui partage son parcours de toute une vie consacré à l’estime de soi et à la confiance en soi.

Rejoignez-nous pour une soirée authentique de partage et d’échanges, vous offrant de nouvelles clés pour percevoir votre réalité sous un jour positif.

Ne manquez pas cette occasion de vous inspirer et de transformer votre relation avec vous-même.

Salle à coté du cinéma 10, rue du cimetière Senlis 60300 Baron 60300 Oise