LA CONFERENCE ORNITHO-PERCHEE LES CHANTEURS D'OISEAUX
Jean Boucault, Johnny Rasse.
3 mars 2023 20:30
ESPACE CULTUREL GEORGE SAND Saint-QUENTIN FALLAVIER
Tarif : 12.0 euros.

Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, fermez les yeux et écoutez…. Deux amoureux des oiseaux nous partagent leur savoir et nous transportent dans leur univers tout en humour. Ces oiseleurs de sons présentent les membres de la gente volatile, leurs moeurs, leurs amours, leurs stratégies de séduction, transformant la salle de spectacle en une immense volière. Nature, musique, humour et poésie seront les ingrédients de ce spectacle.

