La conférence fait découvrir et redécouvrir les lieux du département des Yvelines où ont vécu des personnalités célèbres d’origines russes ou qui sont liés à l’histoire ou à la culture russe : la maison-musée d’Yvan Tourgueniev, la maison d’Elsa Triolet, le Skit du Saint-Esprit. Découvrez également l’histoire des soeurs Boulanger, le séjour de Marc Chagall à Orgeval ou l’histoire de la berline de l’Imperatrice fabriquée dans les ateliers automobiles Gregoire de Poissy. Ces conférences sont organisées dans le cadre de l’Année de la Coopération Décentralisée franco-russe par l’association Linguarik avec le soutien de la ville de Poissy, du département des Yvelines et du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.

La conférence présente les lieux et les personnalités du département des Yvelines, liés à la culture et l'histoire russes. Par Catherine de Vaucorbeil, conférencière, spécialiste du monde slave.

