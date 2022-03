La Conférence des oiseaux Périgueux, 21 mars 2022, Périgueux.

La Conférence des oiseaux Périgueux

2022-03-21 – 2022-03-25

Périgueux Dordogne

Du 21 au 25 mars

Lecture musicale

La conférence des oiseaux est un des plus célèbres contes soufis, dont le Persan Farid Uddin Attar fit l’un des plus beaux récits poétiques de tous les temps. Il raconte comment les oiseaux se mirent en quête d’un oiseau mythique, le Simorgh, afin de le prendre comme roi.

Le texte enregistré, lu par Isabelle Machado et Jean-Marie Champion, est mis en espace grâce à un dispositif de 8 haut-parleurs. Une création sonore jouée en directe et spacialisée par Fred Roumagne accompagne cette épopée mystique et existentielle des oiseaux dans leur quête.

Rien n’est ici donné à voir. C’est un voyage immobile, mais périlleux, à l’intérieur de soi-même.

« Nous ne voyageons pas pour voir, mais pour ne pas voir.»

Saint Jean de la Croix

+33 5 53 35 20 93

Le Paradies

Périgueux

dernière mise à jour : 2022-03-04 par