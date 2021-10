Laval Laval Laval, Mayenne LA CONFÉRENCE DES OISEAUX Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Mayenne

LA CONFÉRENCE DES OISEAUX Laval, 30 octobre 2021, Laval. LA CONFÉRENCE DES OISEAUX 2021-10-30 – 2021-10-30

Laval Mayenne EUR 5 10 Théâtre / Epopée persane La conférence des oiseaux +33 2 43 91 15 66 Théâtre / Epopée persane dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu Laval Adresse Ville Laval lieuville 48.0726#-0.77349