Bouches-du-Rhône Marseille 5e Arrondissement EUR Dans cette conférence, le conférencier est un comédien, le comédien est un marionnettiste, et réciproquement. Vous suivez ? C’est simple : il s’agit d’une conférence-spectacle pour expliquer à tous, grands et petits, ce qu’est l’art marionnettique, comment le marionnettiste donne âme et vie à de la matière inerte, le temps d’un spectacle, avec la complicité du public.



« À la frontière où s’arrête le pouvoir d’expression du corps humain, le royaume de la marionnette commence », disait Gaston Baty. Ensemble, franchissons allègrement les frontières, allons à la découverte du monde et de son histoire.



Cie du Funambule

De et avec Stéphane Lefranc

Durée : 40 min Une conférence spectacle de et avec Stéphane Lefranc. https://www.divadlo-theatre.fr/spectacle-tout-public Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement

