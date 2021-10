La Con’F par la Cie H Targon, 15 décembre 2021, Targon.

La Con’F par la Cie H 2021-12-15 19:30:00 – 2021-12-15 Salle René Lazare Allée d’Amour

Targon Gironde Targon

Conférence déjantée sur le jonglage !

Gaspar Leventre, c’est lui : Il est jongleur, comédien, équilibriste, échassier et surtout maître conférencier. Il vient vous faire sa conférence à la sauce bien « leventrée » : des clichés les plus basiques jusqu’à sa vision la plus élaborée de sa discipline, il vous exposera les multiples domaines d’applications possibles et inimaginables de sa pratique.

+33 5 56 23 90 13

Compagnie H

dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT de l’Entre-deux-Mers