La conf’ ou comment on est allé là-bas… Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement, jeudi 16 mai 2024.

La conf’ ou comment on est allé là-bas… Daki Ling le jardin des muses Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dès 10 ans



En partenariat avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Daki Ling dans le cadre du festival Tendance Clown #19





» Si le monde était un arbre, une grande partie de l’humanité se situerait sur une branche sur le point de rompre. Et si l’arbre était un monde, de nos yeux d’humains nous ne verrions guère plus que cette branche. «



UNE PIÈCE DE CIRQUE ALTERNATIF MISE EN SCÈNE PAR MÉLINDA MOUSLIM & SYLVAIN DECURE · CIE LA SENSITIVE



Sur le plateau, sorte d’endroit refuge situé dans un présent bousculé par des événements extérieurs dont on ne saura rien, un cobaye sans mémoire, une femme et une voix entreprennent de brosser le portrait d’une civilisation en déclin. Des origines de l’humanité à nos jours, et avec les maigres moyens en sa possession, le spécimen observé questionne les situations, déjoue les obstacles et imagine des solutions pour nous sauver du marasme, toutes plus farfelues les unes que les autres. Objet d’émancipation clownesque, La Conf’ appelle à affûter nos sensibilités, à cultiver nos désirs, à partager dans la joie ce que l’on souhaite voir pousser comme futurs sous nos pas, pour, ici et maintenant, ensemble, écrire la suite.



Le spectacle sera suivi d’un échange croisé entre l’équipe du spectacle et la chercheuse Clara Therville.



Clara Therville est chercheuse en sciences de la durabilité à l’IRD et à l’université Paul-Valéry Montpellier (UMR SENS Savoirs, Environnement, Sociétés).





Distribution



Interprétation Sylvain Decure, Mélinda Mouslim, Élisabeth Page ou Johanna Thomas · Mise en scène Mélinda Mouslim et Sylvain Decure · Écriture Mélinda Mouslim · Dispositif lumière Jérémie Cusenier · Complicité artistique Marcel Bozonnet, Jérémie Cusenier, Frédéric Marolleau · Parrainage Christophe Bonneuil, historien des sciences et directeur de recherche au CNRS · Photo © Michel Nicolas



Crédits de production



Production Cie La Sensitive, On va vers Le Beau facilitateur de projets culturels · Coproductions La Brèche PNC Normandie-Cherbourg, Le Plus Petit Cirque du Monde Centre des arts du cirque et des cultures émergentes (Bagneux), La Cascade PNC (Bourg-Saint-Andéol), Circa PNC Auch-Gers-Occitanie, Espace Athic (Obernai), Le Palc PNC Châlons-en-Champagne Grand Est, La Verrerie d’Alès PNC Occitanie (Alès) · Soutiens et partenaires festival Sans Transition ?/association Un Pas de Côté, CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de l’Arsenal Val de Reuil, Le Tangram scène nationale Évreux-Louviers, Théâtre du Fil de l’eau pôle spectacle vivant (Pantin), L’Azimut PNC Antony/Châtenay-Malabry, Ville de La Romieu (Gers), centre culturel de Tarascon-sur-Ariège. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

Daki Ling le jardin des muses 45A Rue d’Aubagne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

