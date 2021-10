La Con’f (Compagnie H) Saint-Morillon, 5 novembre 2021, Saint-Morillon.

La Con’f (Compagnie H) 2021-11-05 18:00:00 – 2021-11-05 rue de Castres Salle des fêtes

Saint-Morillon Gironde Saint-Morillon

Conférence déjantée sur le jonglage Tout public dès 6 ans

Gaspar Leventre, c’est lui : Il est, jongleur, comédien, équilibriste, échassier et surtout maître conférencier.

Il vient vous faire sa conférence à la sauce bien « leventrée » : des clichés les plus basiques jusqu’à sa vision la plus élaborée de sa discipline, il vous exposera les multiples domaines d’applications possibles et inimaginables de sa pratique.

Un bref échauffement collectif en guise d’introduction puis il démarre avec le premier chapitre : le diabolo. Rapide survol des bases puis il s’attardera sur deux questions fondamentales : comment briller sur la plage ? Et en politique ?

Il y aura aussi une récréation sous haute surveillance pendant laquelle Gaspar réalisera les souhaits “jonglistiques” du public.

Rencontres du spectacle vivant en familles.

Programme détaillé sur www.oplum.fr

Opération lumière

