Managers, responsables RH, faites le point sur votre pratique de l’entretien professionnel (distinct de l’entretien annuel d’évaluation) et préparez le 1er bilan à 6 ans. Transformez cette obligation en un moment privilégié pour confronter les perspectives de carrière de vos salariés à vos propres besoins et aux projets de développement de votre entreprise. Bien préparé et bien mené, cet exercice sera profitable à tous. _Animé par Daniel Arnoux, APEC_

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Daniel Arnoux – APEC

