Skatepark – Mette Ingvartsen La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 17 novembre 2023, Roubaix.

Skatepark – Mette Ingvartsen 17 – 19 novembre La Condition Publique – Roubaix

En transformant l’espace de représentation en skatepark, la chorégraphe rassemble une communauté d’adeptes de la glisse – jeunes skateur·se·s et danseur·se·s professionnel·le·s – définie par le travail acharné d’individus qui tentent, tombent, se relèvent. Porté·e·s par la musique live et les jeux de la gravité, les interprètes expriment leur jubilation avec rébellion et liberté.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « http://www.gymnase-cdcn.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320207030 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gymnase-cdcn.com »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:15:00+01:00

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:15:00+01:00

Bea Borgers