Festival Pile au RDV | Le bal d’Areski La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 16 juillet 2023, Roubaix.

Festival Pile au RDV | Le bal d’Areski Dimanche 16 juillet, 15h00 La Condition Publique – Roubaix Gratuit

Précurseur dans le métissage de la musique du mahgreb avec les musiques du monde, Areski Dries est une des figues emblématiques de la percussion orientale en France. C’est avec ce bal d’un nouveau genre qu’il réunit aujourd’hui la quintessence de ses nombreuses rencontres, des musiciens et chanteurs de grand talent issus d’horizons très divers.

Festival Pile au RDV du 07.07 au 16.07 à La Condition Publique, au Canal de Roubaix et au Couvent de la Visitation.

Toute la programmation sur laconditionpublique.com

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/le-bal-d-areski »}] [{« link »: « https://laconditionpublique.com/agenda/festival-pile-au-rdv-2023 »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T15:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

2023-07-16T15:00:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

Festival Pile au RDV

Illustration : RESCO