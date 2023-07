Festival Pile au RDV | Sidi Wacho + Omar EK La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 15 juillet 2023, Roubaix.

Festival Pile au RDV | Sidi Wacho + Omar EK Samedi 15 juillet, 20h00 La Condition Publique – Roubaix Gratuit

Sidi Wacho ( Musique des Suds)

Ils sont originaires de Lille, de Roubaix et Valparaiso du Chili, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo unido jamas sera vencido ». Après trois albums, « Libre » (2016), “Bordeliko” (2018), “Elegancia Popular” (2020), et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho nous revient en 2022 avec un nouveau projet baptisé « CALLE SOUND SYSTEM ».

Omar EK

Musicien autodidacte, Omar EK démarre la musique à Casablanca, sa ville natale. Marqué par ses collaborations avec des musiciens arabo-africains, ce dépaysement lui donne envie d’approfondir sa quête de ce riche territoire. C’est par le biais des musiques électroniques que lui vient l’idée de parcourir le patrimoine musical du continent dans lequel il est né, inscrivant son esthétique dans une Afrique progressiste et moderne. En LIVE, Omar EK propose une performance avec machines, claviers, guitare et thérémine.

Festival Pile au RDV du 07.07 au 16.07 à La Condition Publique, au Canal de Roubaix et au Couvent de la Visitation.

Toute la programmation sur laconditionpublique.com

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T20:00:00+02:00 – 2023-07-15T23:30:00+02:00

Festival Pile au RDV

Illustration : RESCO