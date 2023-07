Festival Pile au RDV | Dowdelin + Oswèla + Musique de territoire La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 8 juillet 2023, Roubaix.

Festival Pile au RDV | Dowdelin + Oswèla + Musique de territoire Samedi 8 juillet, 20h00 La Condition Publique – Roubaix Gratuit

Dowdelin

Langue créole, beat de la Caraïbe, énergies urbaines, virtuosité éclatante, électro sensuelle. Le groupe joue en un lieu singulier où s’emmêlent les genres et les couleurs, les héritages et les audaces. Dowdelin explore un chemin où s’assemblent jazz créole, dancefloor électronique et percussions antillaises.

Oswela

Né en 2020 de la rencontre entre cinq artistes aux talents polymorphes, mêlant délibérément et naturellement dans leur pratique danse et musique, Oswèla invente sur scène un monde, fédérateur et festif − parfaitement singulier − où les étiquettes de « danseurs » et de « musiciens » se fondent pour ne faire plus qu’une. Frayant aux confins du jazz soul des années 70, du hip-hop, de la house et des traditions afro-caribéennes revisitées, le groupe distille dans des arrangements d’une grande douceur pulsés de grooves sensuels, les séductions d’une musique de plaisir pur, toute en équilibres graciles.

Musique de territoire

Musique de territoire part à la recherche de la beauté. Où est-elle ? Qui en fait l’expérience ? Qui est là pour la contempler ? Vingt habitant·e·s de Roubaix, de Comines et d’ailleurs ont accepté de livrer un souvenir de beauté issu de leur vie. C’est l’essence de cette parole que les deux musiciens compositeurs, Julien Tortora et Antony Sauveplane, ont retranscrit en musique. Un projet musical humaniste et intense en émotions, entièrement tourné vers la beauté logée dans nos expériences de vie, porté par Vaguement Compétitifs en partenariat avec le Fil et la Guinde, l’ARA et la Cave aux poètes.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:00:00+02:00 – 2023-07-08T23:30:00+02:00

Festival Pile au RDV

Illustration : RESCO – Photo : JP GIMENEZ