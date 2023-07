Pile au RDV 2023 La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 7 juillet 2023, Roubaix.

Pile au RDV 2023 7 – 16 juillet La Condition Publique – Roubaix Gratuit

Du 7 au 16 juillet, Pile au RDV revient pour 10 jours de fête, d’ateliers, d’expositions et de découvertes artistiques. Comme chaque année, le festival est le fruit d’une véritable co-construction entre La Condition Publique et un réseau vivant de partenaires (structures culturelles et sportives, associations, habitants) , le fruit de la rencontre entre des propositions artistiques et un territoire profondément humain.

Cette année, le festival renforce son inscription dans un axe autour de l’ancien canal industriel, l’autre parc urbain de Roubaix. Le parcours d’art se développe, les activités nautiques se déploient et le Couvent proposera avec son « bastringue » un deuxième pôle pour notre événement commun.​

La Condition Publique – Roubaix
14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix

La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire.

