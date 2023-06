URBX | OPEN MINDSET + Talk La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 25 juin 2023, Roubaix.

URBX | OPEN MINDSET + Talk Dimanche 25 juin, 16h00 La Condition Publique – Roubaix Entrée libre

TALK Échanges avec des professionnel·les de la musique, à destination des jeunes artistes, afin de leur donner des clés pour gérer leur carrière musicale, leur fournir un espace pour se connecter avec d’autres artistes et des professionnel·les de l’industrie..

OPEN MIC L’après midi se termine avec un Open Mindset, où chaque artiste peut présenter un son de son répertoire sur scène en live.

ℹ INFOS PRATIQUES & CONDITIONS D’ACCES

Dim 25.06 : 16:00 > 19:00

Entrée libre

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-25T16:00:00+02:00 – 2023-06-25T19:00:00+02:00

Open mic Concert

© Julien Pitinome – ENCRAGE