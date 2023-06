URBX | Battle URBX Europe #1 La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 18 juin 2023, Roubaix.

URBX | Battle URBX Europe #1 Dimanche 18 juin, 15h00 La Condition Publique – Roubaix Entrée libre

? Ce tout nouveau battle créé dans le cadre du festival URBX voit s’affronter 4 équipes européennes.

? Sur place, il reste quatre places à prendre. À la clé, un Money Price pour l’équipe vainqueur. Que les meilleurs gagnent !

? Pour participer à la battle en tant que danseur/danseuse, inscription par mail à contact@zahrbat.com ou sur place. ⏲ Qualifications à 13:00 (avant la battle)

ℹ INFOS PRATIQUES & CONDITIONS D’ACCES ℹ

Sam 18.06 : 15:00 > 19:00

Entrée libre

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-18T15:00:00+02:00 – 2023-06-18T19:00:00+02:00

Danse Battle

