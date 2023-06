URBX | HIP HOP Talents, Le contest rap, street-art et danse La Condition Publique – Roubaix Roubaix, 17 juin 2023, Roubaix.

URBX | HIP HOP Talents, Le contest rap, street-art et danse Samedi 17 juin, 13h30 La Condition Publique – Roubaix Gratuit sur réservation

La 1ère édition du concours Hip Hop Talents fait escale à Roubaix dans le cadre du Festival URBX ! Les candidates et candidats de ce concours dédié aux cultures urbaines mettent leur talent à l’épreuve de la compétition et vous attendent pour les supporter. En danse et musique, 8 candidats s’affrontent lors de battles et rap contest, chaque discipline étant ouverte à tous les styles. Un jury composé de professionnel·les et d’artistes aura la charge de départager les talents et d’élire les lauréats qui accèderont à la finale nationale à Paris.

Un jury d’exception

À Roubaix, Fred Musa est accompagné de figures de la région pour composer le jury : la rappeuse Eesah Yasuke, le danseur Romuald aka Romss et la danseuse Sarah Bidaw. Côté street-art, un lauréat régional est sélectionné sur book et sera dévoilé au public le 17 juin lors de cette journée de sélection. Au programme également : des démos street-art et un DJ set.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T13:30:00+02:00 – 2023-06-17T17:30:00+02:00

Danse Street-art

