Atelier Impro Fake La Condition Publique – Roubaix, 3 juin 2023, Roubaix. Atelier Impro Fake Samedi 3 juin, 15h00 La Condition Publique – Roubaix À partir de 10 ans / de 0 à 5€ Avec le GIT, venez tester comment l’info se transmet ! A l’aide de plusieurs jeux d’improvisation théâtrale, nous explorerons les mécanismes de communication, de transmission mais aussi de transformation d’informations. Ainsi, nous envisagerons, de manière ludique et participative, comment peuvent se créer les fake news et ainsi, comment pouvoir les repérer. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/impro-fake-avec-le-git »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

