Une cabane au bord de l’eau 3 juin – 16 juillet La Condition Publique – Roubaix gratuit

Nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes ».

Une cabane au bord de l’eau est une invitation à replonger dans les utopies architecturales de notre enfance.

Construite en juin dans La Condition Publique par l’architecte sélectionné sur concours et quelques habitants, cette cabane faite de matériaux de réemploi est un réceptacle de tous les imaginaires.

Ouverte sur la ville et sur le canal, elle peut avoir de multiples usages. Elle interroge le besoin de l’humanité depuis l’origine : celui de s’abriter et de créer des espaces délimités qui protègent. Cette cabane permet un regard nouveau sur notre territoire.

Elle fait partie du festival « Cabanes sur l’Ile », mené par le WAAO – Centre d’architecture et d’urbanisme, sur tout le territoire de la Métropole Européenne de Lille. Des jeunes équipes d’architectes et de paysagistes installent, à partir de juin 2023, des constructions éphémères, ponctuées de nombreuses animations, de parcours, d’ateliers et d’expositions pour tous les publics.

En juin 2023 : fabrication de la cabane dans l’atelier de construction à la Condition Publique (14 place du Général Faidherbe)

Public adulte

Informations à venir sur www.laconditionpublique.com

Vérifier les jours et horaires communiqué ici à titre indicatif uniquement)

Le vendredi 7 juin : inauguration de la cabane

Samedi 8 et dimanche 9 juillet

Et mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet : Ateliers

Public familial à partir de 6 ans.

Informations à venir sur www.laconditionpublique.com

Vérifier les jours et horaires communiqué ici à titre indicatif uniquement)

Photo : projet peregrinus par Studio 17 Architectes / EASA 2019 (Villars-sur-Ollon, en Suisse)

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

