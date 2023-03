Atelier : Restauration de chaise La Condition Publique – Roubaix, 3 juin 2023, Roubaix.

Atelier : Restauration de chaise Samedi 3 juin, 14h00 La Condition Publique – Roubaix À partir de 18 ans, de 0 à 5€

Pourquoi acheter lorsqu’on peut réparer ? Découvrez la rénovation de mobilier en restaurant l’une de vos chaise avec Marie-Michelle.

Ateliers pratiques de découverte ouverts à tous·tes

La Condition Publique vous propose une série d’ateliers dédiés aux nouveaux horizons et aux objets du monde. Mais aussi, des sessions de rattrapage pour ceux et celles qui le désirent !

Ces ateliers d’initiation au bricolage sauront vous donner un premier appui afin que vous puissiez mener vos propres projets lors des sessions libres « Bricoler en liberté ».

➡ Décrouvrir la Halle C

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com

La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

DIY Atelier

Atelier 03.06.2023