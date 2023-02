Fantasmagoria – Philippe Quesne La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Fantasmagoria – Philippe Quesne La Condition Publique – Roubaix, 2 juin 2023, Roubaix. Fantasmagoria – Philippe Quesne 2 et 3 juin La Condition Publique – Roubaix

de 8.00 à 21.00 €

La Condition Publique accueille plusieurs spectacles de La Rose des Vents – Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq.​ La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Philippe Quesne, artiste touche à tout, à la fois metteur, scénographe et plasticien, propose avec Fantasmagoria un cabaret théâtral sans acteurs pour pianos esseulés et rondes macabres, mis en musique par Pierre Desprats. un étrange théâtre peuplé de fantômes Dans ce monde-atelier plane l’ombre d’Étienne-Gaspard Robert dit Robertson : avant d’être un amateur des voyages en ballon au début du XIXème siècle, il organisait des soirées dans des cryptes équipées de dispositifs optiques. Il promettait de faire apparaître des spectres et des dames blanches ventriloques dans ses miroirs galvanisants. Dialoguant avec l’héritage de ces univers fantastiques, Philippe Quesne met en scène un étrange théâtre peuplé de fantômes. La création musicale de Pierre Desprats donne vie à un cimetière de pianos mécaniques dépareillés, s’animant au rythme des danses macabres, images instables et fumées incantatoires, traces équivoques d’une vie après la vie. Le metteur en scène, habitué à faire vivre des mondes possibles et minoritaires, dévoile un rituel forain pour exorciser la fatalité.

