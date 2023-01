This is not “An act of love & resistance” La Condition Publique – Roubaix, 24 mai 2023, Roubaix.

This is not “An act of love & resistance” 24 et 25 mai La Condition Publique – Roubaix

de 5 à 21€

Les danseuses et musiciennes éprouvent l’air liant les individus sur fond d’instruments à vent joués en direct.

Danse

This is not “An act of love & resistance”

d’Aina Alegre

Studio fictif

France/Espagne

COPRODUCTION La rose des vents

Ancienne gymnaste venue à la danse à l’âge de 16 ans, Aina Alegre explore depuis une décennie les potentialités du corps dans des créations performatives. Pour THIS IS NOT “AN ACT OF LOVE & RESISTANCE”, elle active différents imaginaires autour de l’air. Élément impalpable, invisible, celui-ci est considéré ici comme une matière physique que nos gestes brassent à l’envi. Nos souffles et nos voix le modulent aussi formant des paysage sonores. La chorégraphe catalane s’est mise au plateau pour écrire, avec dix interprètes, ce nouveau spectacle. Les danseuses et musiciennes éprouvent l’air liant les individus sur fond d’instruments à vent joués en direct. Avec les rythmes techno du compositeur Josep Tutusaus et la complicité du créateur lumière Jan Fedinger, le collectif développe une présence au monde où le toucher, la respiration, la musique et le mouvement dialoguent, pour soutenir l’idée de communauté – et ce n’est pas du vent !

Autour du spectacle

ATELIER MULTI-SENSORIEL DANSE ET MUSIQUE : Proposition inclusive

Tout public / Publics déficients visuels

Lun. 22 mai, 18h30 › 20h30

UNADEV, Lille

En partenariat avec l’UNADEV

+ d’infos : Shann Watters / swatters@larose.fr

Copyright photo: Alice Brazzit



Alice Brazzit