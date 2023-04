Week-end de la Nuit des arts à la Condition Publique La Condition Publique – Roubaix, 12 mai 2023, Roubaix.

Week-end de la Nuit des arts à la Condition Publique 12 – 14 mai La Condition Publique – Roubaix Entrée libre

À la Condition Publique, les portes s’ouvrent en grand pour vous faire (re)découvrir l’exposition FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE, le parcours d’art, les espaces de fabrication ou encore les laboratoires et ateliers des acteur·ices de la Communauté Créative… Cette édition inédite est aussi l’occasion de réunir plusieurs temps forts : projection, débat, rencontre, visite guidée patrimoine, ateliers en famille et temps festif avec le festival BAL – Tournée roubaisienne !

AU PROGRAMME

? EXPOSITION & INSTALLATION

– Exposition FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE

Après une première occurrence visible de mai 2021 à janvier 2022 à Paris, La Fondation EDF s’associe à La Condition Publique pour en proposer une deuxième version : FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE. Enrichie de nouvelles œuvres, elle propose d’autres possibilités de lecture du sujet, toujours autant d’actualité en 2023.

Visite guidée sam 13.05 à 16:30 + visite à prix libre ven 12.05 + sam 13.05 – 13:30 > 23:00 et dim 14.05 – 13:30 > 18:00

– Installation MOBILISÉ·E·S

Une installation, coproduite par l’artiste Filipe Vilas-Boas et le Labo148, Incubateur créatif de la jeunesse dans le cadre de l’exposition FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE.

– Mon canal

Le canal de Roubaix, autrefois lieu central de la vie ouvrière, est aujourd’hui tombé en désuétude. À travers l’activation du plan relief représentant le canal et ses environs nous souhaitons raviver la mémoire de ses usages passés et inventer ceux du futur.

? PARCOURS D’ART

Comme un musée à ciel ouvert, la Condition Publique produit des œuvres et installations in situ à travers son parcours d’art. Un parcours à découvrir librement ou à l’occasion de visites guidées.

Visite guidée en trottinette ven 12.05 à 20:00 + visite guidée sam 13.05 à 15:00

?LABORATOIRES CRÉATIFS

– Ça pique aux Labos – édition ink & tattoo

Atelier de photographie ou de peinture, média jeune, studio de design sonore… La communauté créative de la Condition Publique ouvre les portes de ses labos ! Entrez, déambulez, découvrez leurs projets artistiques solo ou collaboratifs et partez à leur rencontre !

en présence de : Chloé Besnard, Boyo, Minirine, Otium, Julien Pitinome, Resco, Mr.Voul

+ 4 guests tattoo : Frédéric Agid, Dut’s, Fishstick et Pavlova

Accès libre ven 12.05 – 18:00 > 23:00 + sam 13.05 – 13:30 > 23:00

? FESTIVAL BIÈRE À LILLE

Edition inédite : le festival lillois Bière à Lille s’installe à la Condition Publique, à l’occasion du weekend de La Nuit des Arts, et paie sa tournée roubaisienne. Avec au programme des dégustations de bières, une découverte des brasseries locales, des animations, des concerts & dj sets…

Accès libre ven 12.05 – 18:00 > 23:00 + sam 13.05 – 13:30 > 23:00

?‍♀️ BEER YOGA

Après une courte introduction sur la bière dégustée, votre verre à la main, vous serez prêts pour une pratique de Yoga sans complexe et accessible à tous. Un moment hors du commun pour prendre soin de soi tout en savourant cette boisson houblonnée aussi vieille que le yoga !

Sam 13.05 – 16:00 > 17:00

? PROJECTION UN PAYS QUI SE TIENT SAGE + DEBAT

– Activation de l’installation MOBILISE·E·S : Documenter les violences policières et institutionnelles

La deuxième soirée d’activation de MOBILISÉ·E·S de Filipe Vilas-Boas x Labo148est organisée autour de la projection du documentaire Un pays qui se tient sage, en présence du réalisateur et journaliste David Dufresne.

Accès libre ven 12.05 à 19:00

✂ LES ATELIERS FABRIQU&DEMAIN

Profitez tout le week-end d’une programmation d’activités et d’ateliers !

– Sam 13.05 – 14:00 > 17:00 : Construis un tabouret du coin du feu avec Denis Plancque

– Sam 13.05 – 14:00 > 18:00 : Fabrique ton sous-bock en plastique recyclé avec La Condition Plastique.

– Sam 13.05 – 15:00 > 17:00 : Fabrique ton bolide miniature en papier avec Louise Mutrel

– Sam 13.05 – 15:00 > 17:00 : Élabore une affiche à partir de normographe avec l’Atelier Moon

– Sam 13.05 – 16:00 > 18:00 : Recycl&Créations autour de la bière avec Jean-François Cauche

– Dim 14.05 – 14:00 > 18:00 : Bloc PiXel lumineux avec La Boîte à formes

– Dim 14.05 – 15:00 > 17:00 : Custom des dessous de verre avec RESCO

– Dim 14.05 – 15:00 – 17:00 : Fabrique des toupies en papier avec Laura Bodenez

– Dim 14.05 – 15:00 – 17:00 : Création d’un beer-boquet avec Lame Ludique

? PATRIMOINE

– Visite guidée De brique et d’art

De lieu dédié au conditionnement de la laine à laboratoire créatif en passant par magasin de meuble, explorez La Condition Publique et partez à la découverte de ce lieu unique chargé d’histoire !

Visite guidée sam 13.05 à 14:00

– Patrimoine en question

À l’occasion du weekend de La Nuit des Arts, Patrick Bouchain, architecte de la réhabilitation de La Condition Publique, sera présent pour dialoguer autour du patrimoine roubaisien.

Accès libre sam 13.05 à 17:00

? BOIRE & MANGER

– L’Alimentation

Le restaurant au coeur de la Condition Publique de la compagnie l’Oiseau-Mouche en accord avec Bière à Lille a imaginé un menu spécial bière à découvrir samedi midi.

Menu spécial bière sam 12.05 – 12:30 > 15:30

– Café du Beau Repaire

Avec sa carte de boissons et snacks apéro locale et bio (Miéline, Brewbaix, Cambier…), il vous offre l’occasion de faire une pause lors du week-end !

Ven 12.05 + sam 13.05 – 13:30 > 23:00 et dim 14.05 – 13:30 > 18:00

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/week-end-de-la-nuit-des-arts-la-condition-publique-0 »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T13:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

2023-05-14T13:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

Nuit des Arts Roubaix

Conception graphique : Amandine Derachinois