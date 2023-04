Vrai/Faux (rayez la mention inutile) La Condition Publique – Roubaix, 10 mai 2023, Roubaix.

Vrai/Faux (rayez la mention inutile) Mercredi 10 mai, 14h00, 18h00 La Condition Publique – Roubaix Sur inscription

Spectacle de magie mentale interactif et théâtral à partir de 8 ans.

Les illusions d’optiques intriguent et amusent tout d’abord, et nous ramènent subitement de l’illusion vers la rationalité. Les expériences psychologiques et les effets magiques deviennent ensuite plus troublants : la magicienne devine des mots choisis secrètement, révèle des souvenirs et des pensées personnelles du public, prévoit à l’avance les choix d’un spectateur…

mer 10.03 à 14:00 + mer 10.03 à 18:00

Ce spectacle est programmé dans le cadre des « Belles Sorties », dispositif initié par la Métropole Européenne de Lille​.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb [{« type »: « link », « value »: « https://laconditionpublique.com/agenda/vraifaux-rayez-la-mention-inutile-thierry-collet-cie-le-phalene »}] La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T14:00:00+02:00 – 2023-05-10T15:00:00+02:00

2023-05-10T18:00:00+02:00 – 2023-05-10T19:00:00+02:00

Spectacle Magie

Jean Michel Jarillot