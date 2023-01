Elles vivent La Condition Publique – Roubaix, 4 mai 2023, Roubaix.

Inimitable Antoine Defoort. Après avoir décortiqué de manière ludique la notion de droit d’auteur (Un faible degré d’originalité) ou revisité l’histoire des connaissances humaines, de l’âge de pierre à la fusée (Germinal, mais rien à voir avec Zola), le plasticien-performeur nous emmène en forêt. Comme à son habitude, il marie ici absurde et poésie dans un récit frôlant la dystopie. Michel, assis sur une souche, raconte à son vieil ami Taylor la campagne électorale qu’il vient de mener avec son think tank “Plateforme, Contexte et Modalités”. Taylor n’était au courant de rien : il méditait depuis deux ans dans un ashram, sans manger. La novlangue de la start-up nation, les discours creux de nos politiques, les nouveaux gourous de la pleine conscience : rien n’échappe à l’œil vif et un tantinet moqueur d’Antoine Defoort. De belles trouvailles narratives stimulent le propos. À l’image de ce “mnémoprojecteur” artisanal permettant de diffuser ses souvenirs sur écran, façon PowerPoint. Cette randonnée sur le mode du gai savoir remporte tous nos suffrages.

