Stage Vidéo, incrustation fond vert et effets spéciaux 26 – 28 avril La Condition Publique – Roubaix, Roubaix. Sur inscription Les enfants participeront à la création d'un court-métrage utilisant ce procédé, imagineront leur scénario, leurs personnages et choisiront les décors dans lesquels ils voudront les intégrer. Ils auront l'occasion d'expérimenter ces techniques en intégrant des effets spéciaux dans leur vidéo. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

