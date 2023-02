La vie est une fête – Jean-Christophe Meurisse / Les Chiens de Navarre La Condition Publique – Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

La Condition Publique accueille plusieurs spectacles de La Rose des Vents – Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq. En écho à l’exposition Fake News#2 : Art, Fiction, Mensonge. La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Est Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Entrée libre du mercredi + samedi 13:30 > 19:00, jeudi + dimanche 13:30 > 18:00, vendredi 13:30 > 23:00 + évènements spécifiques

03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=a3d85fca-39a7-49c8-adef-e767cc9167a5;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=5c2aea74-f2ed-4797-bd95-72312991c9cb La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l’innovation et la transition d’un territoire. Compagnie parmi les plus mordantes du pays, Les Chiens de Navarre appuient joyeusement là où ça fait mal. Après Tout le monde ne peut pas être orphelin, où ils pointaient papa et maman comme responsables de tous les maux, ce nouveau spectacle évoque les souffrances liées à l’état du monde. Comment ne pas être poreux aux violences, aux crises, aux incohérences politiques et sociales, aux transformations de notre civilisation ? Les micro-folies de notre siècle peuvent engendrer les macro-folies d’une personne et le besoin de consolation peut vite devenir alors impossible à rassasier, comme dirait Dagerman. Pouvons-nous tous devenir fous ? Qu’est-ce qui nous empêche de passer à l’acte ? Il n’y a rien de plus humain que la folie. Avec cette nouvelle création, la compagnie nous emmène au service des urgences psychiatriques : un des rares endroits à recevoir quiconque à toute heure, sans exception d’âge, de sexe, de pays. Un lieu de vie extrêmement palpable pour une sortie de route. Un sas d’humanité.

