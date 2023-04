Atelier bloc pixel lumineux La Condition Publique – Roubaix, 1 avril 2023, Roubaix.

Atelier bloc pixel lumineux Samedi 1 avril, 15h00 La Condition Publique – Roubaix à partir de 11 ans / de 0 à 5€

Le but de cet atelier est de fabriquer un bloc PiXeL lumineux en utilisant une matrice de 64 leds RVB et en programmant des animations lumineuses. Les thématiques de la conception 3d, de la fabrication numérique, de la programmation et la soudure seront abordés.

À la fin de cet atelier, vous aurez fabriqué un Bloc PiXeL lumineux fonctionnel et personnalisable à l’aide d’une application iOS/Android.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

Atelier Créatif

Atelier 01.04