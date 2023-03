Parcours d’art La Condition Publique – Roubaix, 25 mars 2023, Roubaix.

Parcours d’art 25 mars – 15 juillet, les samedis La Condition Publique – Roubaix

Comme un musée à ciel ouvert, La Condition Publique produit des œuvres et installations in situ à travers son parcours d’art.

Chaque samedi à 15:00, parcourez La Condition Publique et le quartier du Pile à la découverte de plus de cinquante œuvres et installations.

Invités depuis 2019 à produire des œuvres autour de La Condition Publique ou aux abords du canal, artistes locaux et internationaux s’ajoutent chaque année au parcours d’art de La Condition Publique.

Découvrez aussi, le parcours en visite libre avec l’application mobile de La Condition Publique.

–> Téléchargez l’application

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:30:00+01:00

2023-07-15T15:00:00+02:00 – 2023-07-15T16:30:00+02:00

Exposition Hors les murs

Julien Pitinome