FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE 23 mars – 16 juillet La Condition Publique – Roubaix Prix libre

Il y aurait en abondance, dans le monde, des artistes et des œuvres qui nous parlent des fake news – ces créations intentionnelles de fausses nouvelles. Au point que l’on pourrait en faire une exposition. En êtes-vous certains ? Et si tout cela n’était finalement que fiction, que mensonge…

Après une première occurrence visible de mai 2021 à janvier 2022 à Paris, La Fondation groupe EDF s’associe à La Condition Publique pour en proposer une deuxième version : FAKE NEWS 2 ART FICTION MENSONGE. Enrichie de nouvelles œuvres, elle propose d’autres possibilités de lecture du sujet, toujours autant d’actualité en 2023.

Cette exposition invite à questionner son propre rapport à l’information, à la vérité et à la tromperie, à l’identité, à l’Histoire et à l’actualité, aux médias et à internet comme aux réseaux sociaux. Par le prisme de leurs regards, les artistes font un pas de côté par rapport au réel, nous invitant ainsi à considérer la frontière, si fine, entre le « vrai » et le « faux ».

Avec : encoreunestp, Raphaël Fabre, Joan Fontcuberta, Agnès Geoffray, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Tsila Hassine & Carmel Barnea Brezner Jonas, Maryam Jafri, Alain Josseau, Kiluanji Kia Henda, Yves Klein, Kevin Lau, Cristina de Middel, Estefania Peñafiel Loaiza, Bill Posters & Daniel Howe, Patrick Suchet, The Yes Men, Filipe Vilas-Boas, Simon Weckert.

L’exposition s’inscrit dans une saison métropolitaine autour des fake news.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 03 28 33 48 33 http://www.laconditionpublique.com La Condition Publique est un laboratoire créatif permettant la rencontre entre les acteurs artistiques, culturels ou créatifs et les enjeux urbains, sociaux ou environnementaux. Terrain de jeu sans limite, tiers-lieu ancré dans son quartier, la Condition Publique envisage la créativité comme un levier pour l'innovation et la transition d'un territoire. Entrée libre mercredi + samedi : 13:30 > 19:00 & jeudi + vendredi + dimanche : 13:30 > 18:00 // Fermé le lundi et mardi

2023-03-23T18:00:00+01:00 – 2023-03-23T22:59:00+01:00

2023-07-16T13:30:00+02:00 – 2023-07-16T18:00:00+02:00

Exposition Fake News

Depli design studio